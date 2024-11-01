جيش الاحتلال يزعم اغتيال عز الدين كساب عضو المكتب السياسي لحماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه نجح في اغتيال عضو المكتب السياسي لحماس عز الدين كساب بقصف استهدفه اليوم بخان يونس.

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حماس

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استشهد 10 فلسطينيين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي وطائراته الحربية بعنف مناطق عديدة بمنطقة النصيرات، مما أوقع العديد من الشهداء والمصابين منذ الفجر.

الحرس الثوري الإيراني: سنوجه ضربة قاسية لإسرائيل

توعد قائد فرع الحرس الثوري الإيراني في مدينة خُرَّم آباد عاصمة محافظة لورستان العقيد محمد برامكي، إسرائيل برد قاس.