حزب الله يقصف تجمعا لقوات الاحتلال بمستوطنة المنارة

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن قصف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالصواريخ.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

وقال حزب الله اللبناني في بيانه:" قصفنا برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة مارون الراس

واستهدفنا مستوطنة شوميرا بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن 7 قتلى وعدد من الجرحى سقطوا منذ صباح اليوم جراء سقوط صواريخ حزب الله.

مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين في صواريخ حزب الله

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن صاروخا سقط عند تقاطع شرقي حيفا، وهناك معلومات أولية عن وقوع إصابة بحالة خطرة.

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