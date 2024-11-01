جيش الاحتلال يزعم اعتراض 100 طائرة مسيرة الشهر الماضي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه اعترض 7 مسيرات في جبهات عدة الليلة الماضية.

جيش الاحتلال يعترض 7 مسيرات

وزعم جيش الاحتلال في بيانه:" اعترضنا أكثر من 100 طائرة مسيرة خلال شهر أكتوبر الماضي".

وفي المقابل أعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصف كريات شمونة شمال إسرائيل برشقة صاروخية.

إصابة 9 إسرائيليين بينهم حالة خطيرة

وأفادت القناة 13 العبرية، اليوم الجمعة، بإصابة 9 إسرائيليين بينهم حالة خطيرة إثر سقوط صواريخ أطلقت من ‎لبنان قرب كرمئيل في الجليل شمال الأراضي المحتلة.

من جانبه، كشف حزب الله في بيان، أمس الخميس، الحصيلة التراكمية لخسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق ما رصده عناصر "المقاومة الإسلامية" منذ بدء ما يسمى بـ"المناورة البرية" في جنوب لبنان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ