صحيفة عبرية تكشف تفاصيل مناورة ذكية لحزب الله ضد جيش الاحتلال

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي وسع أنشطته في لبنان إلى ما هو أبعد من القطاع التقليدي، مستهدفا جبل لبنان، بعد اكتشاف مناورة ذكية قام بها حزب الله".

حزب الله يقوم بمناورة ذكية ضد جيش الاحتلال

ونقلت الصحيفة عن ضابط بجيش الاحتلال قوله:"هذه الأهداف معروفة لدينا. منذ بداية الحرب، أصبح جبل لبنان معقلا يستخدمه حزب الله لتلبية احتياجاته، وتتمركز قواته في المنطقة ويخفي أسلحته هناك، وينقلها بين نقاط مختلفة".

وأضاف: "اختيار هذه المنطقة ينبع من سببين: أولا، أن المنطقة أقل تعرضا للهجمات الإسرائيلية، وثانيا، أنها مأهولة بشكل رئيسي بالأقليات مثل الدروز والمارونيين، الذين لا يشاركون في الصراع".

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