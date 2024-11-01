الدوري السعودي، الخليج يتقدم بثنائية أمام الرائد (صور)

تقدم فريق الخليج على نظيره الرائد بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة على ملعب “ الأمير محمد بن فهد” ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين .

وتقدم فريق الخليج بالهدف الأول عن طريق عبدالله السالم في الدقيقة 39، فيما أضاف الهدف الثاني اللاعب كوربيليس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ويغيب محمد شريف المحترف المصري في صفوف فريق الخليج عن فريقه أمام الرائد بسبب الإصابة التي لحقت به.

تشكيل الخليج أمام الرائد

تشكيل الرائد أمام الخليج

ترتيب الخليج والرائد في الدوري السعودي

ويحتل فريق الرائد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد فريق الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.