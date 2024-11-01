علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

يدرس المتخصصون من معهد "كوفاليفسكي" الروسي في بيولوجيا البحار الجنوبية إمكانية الحصول على معادن أرضية نادرة ثمينة من أصداف رخويات البحر الأسود.

الحصول على معادن أرضية نادرة ثمينة من أصداف رخويات البحر الأسود

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أفادت الخدمة الصحفية لوزارة التعليم والعلوم الروسية بقيام العلماء من قسم الأحياء المائية وعلم الصيدلة البحرية التابع لمركز البحوث الفيدرالي "إينبوم" بتقييم محتوى العناصر الأرضية النادرة في أصداف الرخويات الشائعة في المنطقة الساحلية للبحر الأسود. وسمحت المعلومات التي حصل عليها المتخصصون من شبه جزيرة القرم بتحديد الأنماط والشذوذات في تراكم العناصر الأرضية النادرة في أصداف الكائنات البحرية والتي يمكن أن تكون مؤشرات ومصادر محتملة على وجود العناصر الأرضية النادرة.

بينما يشير العلماء إلى شح في المعلومات حول وجود المعادن الأرضية النادرة، مثل السكانديوم، والإيتريوم، واللانثانم، والسيريوم، وما إلى ذلك في البحر.

أصداف رخويات البحر الأسود عبارة عن مدخرات جيدة للعناصر الأرضية النادرة

وقال فيتالي ريابوشكو رئيس قسم الأحياء المائية والصيدلة البحرية في مركز الأبحاث الفيدرالي (إين بوم): "لقد قمنا بدراسة الرخويات ذات الصدفتين، مثل أسقلوب البحر الأسود، بلح البحر الأبيض المتوسط، المحار العملاق، وقمنا بجمع عينات من الرخويات عامي 2023-2024 من مواقع مزرعة المحار في المنطقة الساحلية، كما قمنا بتحليلها في مركز قياس الأطياف في سيفاستوبول. واتضح في نتيجة العمل المنفذ أن أصداف رخويات البحر الأسود عبارة عن مدخرات جيدة للعناصر الأرضية النادرة.

وقال الباحث سيرغي كابرانوف، إن أصداف العينات المدروسة تحتوي بشكل غير طبيعي على مواد مثل السكانديوم، والإيتريوم، واللانثانم، واليوروبيوم، والتيربيوم، وهو ما يعود على الأرجح إلى التلوث البشري للبيئة. وتم تسجيل أكبر كمية من العناصر الأرضية النادرة (تصل إلى 1.9 مليغرام لكل كيلوغرام واحد من الأصداف) في بلح البحر والمحار، وهو ما يزيد بمقدار الضعف عن إجمالي محتوى العناصر الأرضية النادرة في طحالب شبه جزيرة القرم الساحلية.

مع ذلك فإن التركيزات الثابتة للعناصر الأرضية النادرة في لحوم المحار لا تشكل، حسب العلماء، أي خطر على الحياة البحرية أو على البشر الذين يتناولون هذه المأكولات البحرية.