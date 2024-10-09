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إعصار "ميلتون" يمنع ناسا من إطلاق مسبار إلى قمر المشتري

المسبار Europa Clipper،
المسبار Europa Clipper، فيتو

الإعصار ميلتون، قررت ناسا وشركة سبيس إكس تأجيل عملية إطلاق المسبار Europa Clipper التي كانت مقررة يوم 10 أكتوبر إلى إشعار آخر بسبب إعصار "ميلتون".

وتشير ناسا في بيانها، إلى أنه من المتوقع أن يخرج إعصار "ميلتون" من خليج المكسيك مصحوبا برياح شديدة سرعتها 36 م/ثا وأمطار غزيرة، ويتحرك شرقا باتجاه كيب كانافيرال وجزيرة ميريت الواقعة على الساحل الشرقي لولاية فلوريدا.

ووفقا لكبير المشرفين على عمليات الإطلاق في برنامج خدمات الإطلاق لناسا، سلامة أفراد فريق الإطلاق هي أولوية بالنسبة لناسا وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم وضمان سلامتهم وكذلك سلامة المسبار Europa Clipper.

وتجدر الإشارة إلى أن مهمة المسبار Europa Clipper هي دراسة قمر أوروبا التابع لكوكب المشتري، ومن المقرر إطلاقه إلى الفضاء باستخدام صاروخ النقل الثقيل فالكون-9، قبل يوم 6 نوفمبر 2024. ومن المقرر أن يدور حول قمر أوروبا حوالي 50 دورة لتحديد ما إذا كانت هناك أماكن تحت سطحه الجليدي توجد فيها حياة.

ويتجه الإعصار ميلتون صوب ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية المطل على خليج المكسيك مما تسبب في اختناقات مرورية ونقص في الوقود نتيجة نزوح آلاف السكان، فيما أمر مسؤولون أكثر من مليون شخص بالإخلاء قبل أن يضرب الإعصار منطقة خليج تامبا.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار من الفئة الخامسة، وهي الأعلى على مقياس شدة الأعاصير، إلى اليابسة في وقت متأخر الأربعاء أو في وقت مبكر غدا الخميس، مما يهدد جزءا من الساحل الغربي المكتظ بالسكان في فلوريدا، والذي لا يزال يعاني من آثار الإعصار هيلين المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أقل من أسبوعين.

ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص في منطقة خليج تامبا مترامية الأطراف.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن السرعة القصوى للرياح المصاحبة للإعصار ميلتون تبلغ 270 كيلومترا في الساعة.

وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، إنه تم نشر خمسة آلاف من أفراد الحرس الوطني مع وجود ثلاثة آلاف آخرين على أهبة الاستعداد للتعامل مع عواقب العاصفة.

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