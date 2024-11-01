الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

غارات إسرائيلية على 150 هدفا في غزة ولبنان خلال 24 ساعة

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إن سلاح الجو أغار على 150 هدفا في غزة ولبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جانبه، كشف حزب الله  في بيان، أمس الخميس، الحصيلة التراكمية لخسائر الجيش الإسرائيلي وفق ما رصده عناصر "المقاومة الإسلامية" منذ بدء ما يسمى "المناورة البرية" في جنوب لبنان.

 

وقال  حزب الله  في بيانه إن أكثر من 95 قتلوا وأصيب 900 آخرين من ضباط وجنود إسرائيليين.

وأضاف أن عناصر "المقاومة الإسلامية" دمروا 42 دبابة "ميركافا" و4 جرافات عسكرية، وآليّتي "هامر" و"مدرعة" وناقلة جند.

 

وأفاد بأنه أسقط 3 مسيرات من طراز "هرمز 450" ومسيّرتين من طراز "هرمز 900".

وذكر أن هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر إسرائيل في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية والمستوطنات والمدن المحتلة.

وأكد "حزب الله" أن القوات الإسرائيلية تتجنب التنقل والتموضع ضمن حقول رؤية عناصر المقاومة خشية استهدافها، مشيرا إلى أنها تستحدث معابر ومسارات غير مرئية وتعتمد التسلل ليلا إلى داخل القرى الحدودية والانسحاب منها بعد تدمير منازل المدنيين وتخريب البنى التحتية.

 

وأوضح في السياق أن خطوط الإمداد نحو الجبهة ومحاور الاشتباك لم تنقطع منذ بدء العدوان على لبنان ومازالت الجبهات ترفد بالسلاح والعديد اللازم وفق الخطط المعدة مسبقا.

وشدد في بيانه على أنه  "بالرغم من الإطباق الاستعلامي الذي تمارسه تل أبيب في سماء الجنوب، لا يزال المقاومون يتمكنون من تربيض وتذخير وإطلاق المئات من الرشقات الصاروخية تجاه نقاط تموضع جنود العدو حتى عمق الكيان بشكل يومي ومتواصل وعلى مدار الساعة"، مشيرا إلى أن الجيش لم يتمكن من إحباط أي عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية.

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