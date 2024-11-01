الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مقتل نقيب بجيش الاحتلال متأثرا بإصابته في معارك غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل نقيب في صفوفه بعد شهرين من إصابته في معارك قطاع غزة.

 شنت القوات الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، غارات على أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المرة الأولى منذ نحو أسبوع، مما أدى إلى موجة من النزوح في عدة بلدات لبنانية.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية وشهود عيان أن ما لا يقل عن 11 غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بدءا من الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي، وتم رصد أعمدة الدخان الأسود تتصاعد فوق المنطقة.

وسمع دوي الانفجارات في مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.

وقبل عدة ساعات، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه سيهاجم منشآت لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

ونشرت القوات الإسرائيلية خريطتين بالأهداف، ودعت السكان إلى الابتعاد لمسافة 500 متر على الأقل عن المباني المستهدفة

وشهدت منطقة برج البراجنة موجة نزوح كبيرة للسكان، كما أظهرت مقاطع مصورة نزوح عدد من العائلات في مخيم برج البراجنة بعد إطلاق تحذيرات إسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية.

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القوات الاسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية بلدات لبنانية بيروت

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