تخلصي من مشاكل البشرة الصيفية، بجلسات التقشير

تقشير البشرة للتخلص من مشاكل البشرة، مع انتهاء فصل الصيف، تبدأ البشرة في إظهار آثار التعرض المطول للشمس، والحرارة، والرطوبة، مما يجعلها تحتاج إلى عناية خاصة لإزالة الخلايا الميتة وتجديد نضارتها.

تقشير البشرة يعد خطوة أساسية بعد انتهاء الصيف، حيث يساعد في التخلص من آثار التصبغات، والبقع الداكنة، وجفاف الجلد، واستعادة إشراق البشرة الطبيعي.

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن التقشير بعد الصيف يعد خطوة ضرورية للحفاظ على صحة وجمال البشرة، سواء اخترتِ التقشير الكيميائي، أو الطبيعي، ولكن يجب الحرص على استخدام الطريقة التي تناسب نوع بشرتك وحالتها بعد التعرض للشمس.

تقشير البشرة



أهمية تقشير البشرة بعد الصيف

أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن التعرض لأشعة الشمس في فصل الصيف يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة على سطح الجلد، مما يسبب خشونة البشرة وبهتانها. كما أن الشمس قد تسبب زيادة في إنتاج الميلانين، مما يؤدي إلى ظهور التصبغات والبقع الداكنة. لذلك، التقشير يساعد في:

- إزالة الخلايا الميتة من سطح البشرة.

- تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

- تعزيز إنتاج الكولاجين وتجديد خلايا الجلد.

- تحسين امتصاص البشرة للمرطبات والمغذيات.

طرق تقشير البشرة بعد الصيف

هناك العديد من الطرق لتقشير البشرة، تتراوح بين التقشير الكيميائي والتقشير الطبيعي. يعتمد اختيار الطريقة المناسبة على نوع البشرة وحالتها بعد الصيف.

التقشير الكيميائي

التقشير الكيميائي هو طريقة فعالة لإزالة الطبقة الخارجية من الجلد باستخدام مواد كيميائية تحتوي على أحماض مثل حمض الجليكوليك أو حمض اللاكتيك. هذه الأحماض تساعد في إذابة الخلايا الميتة وتحفيز تجديد خلايا جديدة.

- حمض الجليكوليك: هذا الحمض يأتي من قصب السكر ويُعتبر من الأحماض القوية لتقشير البشرة. يعمل على اختراق الطبقات العليا من الجلد بفعالية، مما يساعد على تحسين ملمس البشرة وتفتيح البقع الداكنة.

- حمض اللاكتيك: هو حمض مستخرج من الحليب ويعتبر ألطف على البشرة من حمض الجليكوليك، لذلك فهو مناسب للبشرة الحساسة. يساعد على ترطيب البشرة بالإضافة إلى تقشيرها بلطف.

يُفضل استخدام هذه الأنواع من التقشير تحت إشراف مختصين أو باستخدام منتجات معتمدة تحتوي على نسب آمنة من الأحماض.



التقشير الميكانيكي

التقشير الميكانيكي هو عملية إزالة الخلايا الميتة باستخدام أدوات أو منتجات تحتوي على جزيئات صغيرة تساعد في فرك الجلد بلطف. تشمل هذه الطريقة استخدام:

- المقشرات الجسدية: وهي منتجات تحتوي على مكونات مثل السكر أو القهوة أو الملح البحري، تُفرك على الجلد لإزالة الخلايا الميتة.

- الفرشاة الجافة: هي فرشاة ناعمة تُستخدم على البشرة الجافة بحركات دائرية، وتساعد على تقشير البشرة وتحفيز الدورة الدموية.

يُفضل أن تكون حركة الفرك لطيفة حتى لا يتسبب التقشير الميكانيكي في تهيج البشرة أو خدشها، خاصة بعد الصيف حيث تكون البشرة أكثر حساسية.

التقشير الطبيعي باستخدام الماسكات

تقشير البشرة

إذا كنت تفضلين استخدام مكونات طبيعية لتقشير البشرة، فهناك العديد من الماسكات الطبيعية التي يمكن إعدادها في المنزل:

- ماسك الشوفان والعسل: امزجي ملعقتين من الشوفان المطحون مع ملعقة من العسل وقليل من الماء حتى تحصلي على عجينة ناعمة. ضعي الخليط على وجهك وافركيه بلطف بحركات دائرية، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. الشوفان يعمل كمقشر لطيف والعسل مرطب طبيعي.

- ماسك السكر وزيت جوز الهند: امزجي ملعقة من السكر مع ملعقة من زيت جوز الهند. قومي بتدليك الخليط على بشرتك بلطف لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم اشطفيه بالماء. السكر يساعد في إزالة الخلايا الميتة، وزيت جوز الهند يرطب البشرة بعمق.

التقشير بالليزر

التقشير بالليزر يُعتبر من الطرق المتقدمة لتقشير البشرة، حيث يستخدم الليزر لإزالة الطبقات العليا من الجلد وتحفيز نمو خلايا جديدة. يُعد الليزر خيارًا ممتازًا لتفتيح التصبغات العميقة وتحسين مظهر التجاعيد الدقيقة.

يجب أن يتم هذا النوع من التقشير تحت إشراف طبيب مختص، حيث يحتاج إلى خبرة لضمان النتائج الجيدة وتجنب أي آثار جانبية.

نصائح لما بعد التقشير

بعد إجراء أي نوع من أنواع التقشير، سواء كان كيميائيًا أو ميكانيكيًا أو طبيعيًا، يجب اتباع بعض النصائح للحفاظ على صحة البشرة ومنع تهيجها:

- استخدام واقي الشمس: بعد التقشير، تكون البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس، لذا يجب استخدام واقي شمس بعامل حماية عالٍ (SPF 30 على الأقل) بشكل يومي.

- ترطيب البشرة: التقشير قد يؤدي إلى جفاف البشرة، لذا من الضروري استخدام مرطبات غنية بالمغذيات للحفاظ على رطوبة البشرة.

- تجنب المنتجات القاسية: بعد التقشير، يجب تجنب استخدام منتجات تحتوي على الكحول أو العطور أو مواد كيميائية قاسية حتى لا تتسبب في تهيج البشرة.

- شرب الماء بانتظام: الترطيب الداخلي مهم جدًا للحفاظ على صحة البشرة بعد التقشير، لذا احرصي على شرب كميات كافية من الماء يوميًا.





