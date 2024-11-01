طريقة عمل الكاتشب، بدون مواد حافظة وسهل التحضير

طريقة عمل الكاتشب، الكاتشب من الصوصات الغربية الشهيرة التي اشتهرت على مستوى العالم ويعشقها العرب كثيرًا وتقدم بجانب المقليات.

وطريقة عمل الكاتشب، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل بمكونات آمنة بدلًا من شرائه جاهزًا.

والكاتشب هو أحد أشهر الصلصات في العالم، ويستخدم عادةً كمرافق للعديد من الأطباق مثل البطاطس المقلية والهامبرجر، تحضير الكاتشب في المنزل سهل وممتع، ويتيح لك التحكم في المكونات.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الكاتشب.

مكونات عمل الكاتشب:-

500 جرام من الطماطم الناضجة (أو معجون الطماطم)

1 بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة من السكر

1/2 كوب من الخل الأبيض

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة صغيرة من البابريكا

رشة من الفلفل الأسود

رشة من القرفة (اختياري)

طريقة عمل الكاتشب:

إذا كنت تستخدم الطماطم الطازجة، قومى بتقطيعها إلى قطع صغيرة، يمكنك أيضًا سلقها ثم إزالة القشرة للحصول على قوام ناعم.

في قدر على نار متوسطة، ضعي القليل من الزيت وأضف البصل المفروم، قلبيه حتى يصبح ذهبيا ثم أضف الثوم واستمري في التقليب لدقيقة إضافية.

اضيفي الطماطم (أو معجون الطماطم) إلى القدر.

اتركى المزيج يغلي لمدة 10 دقائق مع التقليب بين الحين والآخر.

بعد ذلك، أضيفي السكر، والخل، والملح، والبابريكا، والفلفل الأسود، والقرفة إذا كنت تستخدمها.

اتركي المزيج على نار هادئة لمدة 20-30 دقيقة حتى تتكثف الصلصة.

استخدمي الخلاط اليدوي أو الخلاط العادي لخلط الكاتشب حتى يصبح ناعما.

ضعي الكاتشب في زجاجات أو برطمانات نظيفة، واتركيه ليبرد قبل تخزينه في الثلاجة.

طريقة عمل الكاتشب

فوائد الطماطم للصحة

والطماطم من الخضراوات المهمة التي لها قيمة غذائية عالية ومن فوائد الطماطم:-

تحتوي الطماطم على مركب يسمى "الليكوبين"، وهو مضاد أكسدة قوي يُعتقد أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا، كما أن مضادات الأكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

الطماطم مفيدة لصحة القلب، حيث تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

المركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة فيها تساهم في تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تساهم الطماطم في تحسين مظهر البشرة وصحتها، حيث يساعد محتوى الطماطم من فيتامين C والليكوبين على حماية البشرة من أضرار الشمس وتقليل علامات الشيخوخة.

تعتبر الطماطم خيار مثالي لمن يسعى لفقدان الوزن، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، وتساعد الألياف في تعزيز الشعور بالشبع، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط.

تحتوي الطماطم على كميات جيدة من الألياف والماء، مما يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل مشاكل الإمساك، كما أن تناول الطماطم يمكن أن يساهم في تحسين صحة الأمعاء.