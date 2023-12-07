الخميس 07 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكاتشب في البيت، للتوفير في الميزانية

الكاتشب في البيت،
الكاتشب في البيت، فيتو

طريقة عمل الكاتشب في البيت، من الوصفات التي يمكنها ان توفر في الميزانية، بعد الالرتفاع الملحوظ في أسعار الكاتشب في المحلات، ولأن الكاتشب من الإضافات التي لا يستطيع الكثير من الاطفال الاستغناء عنها، مع العديد من الاكلات، مثل البيتزا، والفراخ البروستد، والبطاطس المقلية، فبدأت تبحث الامهات عن طريقة عمل الكاتشب في البيت.

 

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الكاتشب في البيت، بأقل التكاليف، والنتيجة مضمونة، زي الجاهز.

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مكونات عمل الكاتشب في البيت

 

1 كيلو طماطم حمراء ناضجة

1/2 كوب ماء

1/4 كوب خل أبيض

1/2 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1/4 ملعقة صغيرة بهار أحمر حلو

 

طريقة عمل الكاتشب في البيت

اغسلي الطماطم جيدًا ثم قطعيها إلى أنصاف أو شرائح.

ضعي الطماطم في قدر كبير مع الماء واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج.

عندما تنضج الطماطم، اهرسيها حتى تصبح ناعمة.

صفي الطماطم المهروسة باستخدام مصفاة شبكية.

أعيدي الطماطم المصفاة إلى القدر وأضيفي إليها الخل والسكر والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبهار الأحمر الحلو.

ضعي القدر على نار متوسطة وقلبي باستمرار حتى يغلي الخليط.

بعد أن يغلي الخليط، خففي النار واتركيه على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة، مع التحريك من حين لآخر.

عندما يصبح الخليط كثيفًا، ارفعي القدر عن النار واتركيه يبرد تمامًا.

احفظي الكاتشب في برطمان زجاجي نظيف ومحكم الإغلاق في الثلاجة.

 

نصائح لنجاح الوصفة

 

يمكنك إضافة المزيد من السكر أو الخل حسب الرغبة.

يمكنك أيضًا إضافة التوابل الأخرى حسب الرغبة، مثل الكاري أو الزنجبيل أو القرفة.

يمكن حفظ الكاتشب في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر.

 

طريقة عمل صلصة البيتزا في البيت

 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل صلصة البيتزا الاحترافية في البيت، بأسهل طريقة، وطعم مميز، كذلك تستعرض طريقة عمل عجينة البيتزا، حتى يمكنك أن تقدمي بيتزا احترافية لأفراد أسرتك زي المحلات.

صلصة البيتزا


المكونات:


٤ فصوص ثوم
٤ حبات طماطم
حزمة صغيرة اوراق ريحان
٣ ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملح وفلفل

طريقة التحضير:


تفتح الطماطم من الاسفل على كل علامة x باستخدام السكين، ثم توضع في ماء مغلي على النار مدة 4 دقايق.

تصفى وتترك لتبرد ثم ينزع عنها الجلد وتفرم قطعا صغيرة.

يسخن الزيت في قدر على النار ثم يشوح الثوم.

يضاف الريحان، الملح والفلفل ويقلب الكل لمدة دقيقة؟

تضاف الطماطم ثم تترك لتغلي على نار متوسطة مدة 10 دقائق.

توضع في مصفى كبير ثم تصفي جيدا للتخلص من القطع الكبيرة واستخلاص الصلصة الناعمة المنكهة فقط.
توضع ببرطمانات ثم تحفظ بالثلاجة الى حين الاستخدام.

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