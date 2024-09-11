الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكاتشب في البيت، هيوفر في الميزانية

الكاتشب البيتي، فيتو
الكاتشب البيتي، فيتو

طريقة عمل الكاتشب، من الخطوات التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، فيعد الكاتشب من الصوصات التي يمكنك عملها في البيت، يدلا من شراءه جاهز، بكل سهولة.

وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل الكاتشب زي الجاهز.

المكونات:
كيلو طماطم
كوب سكر
كوب خل أبيض
2 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة بصل بودرة
3 ملعقة كبيرة نشا + ربع كوب ماء

الكاتشب

الطريقة:
1. اغسلي الطماطم جيدًا وقطّعيها إلى قطع صغيرة.
2. ضعي الطماطم في قدر على النار واتركيها تغلي حتى تصبح طرية.
3. مرّري الطماطم المسلوقة في الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة.
4. أعدّي الطماطم المهروسة إلى القدر وأضيفي إليها السكر والخل والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة.
5. قلّبي المكونات جيدًا، واتركيها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.
6. في وعاء صغير، ذوّبي النشا في ربع كوب ماء.
7. أضيفي خليط النشا إلى قدر الكاتشب وقلّبي جيدًا حتى يصبح الخليط كثيفًا.
8. ارفعي القدر عن النار واتركي الكاتشب ليبرد.
9. صبّي الكاتشب في زجاجة نظيفة ومعقمة.
10. احتفظي بالكاتشب في الثلاجة واستخدميه خلال أسبوعين.


نصائح هامة عند عمل الكاتشب في البيت
 

* يمكنك إضافة بعض التوابل الأخرى إلى الكاتشب حسب الرغبة، مثل الكزبرة أو الكمون أو البهارات المشكلة.
* إذا كنتي تريدين كاتشبًا أكثر حرارة، يمكنك إضافة بعض الفلفل الحار.
* تأكدي من استخدام طماطم ناضجة للحصول على أفضل طعم.
* يمكنك استخدام معجون الطماطم بدلًا من الطماطم الطازجة، لكن تأكدي من استخدام معجون طماطم عالي الجودة.

 

طريقة عمل المايونيز في البيت:
 

المايونيز البيتي

يمكنك أيضا صنع المايونيز في البيت، بكل سهولة، فمكوناته موجودة ومتوفرة في كل مكان.

 

المكونات:
صفار بيضة واحدة
ملعقة كبيرة خل أبيض
ملعقة صغيرة عصير ليمون
رشة ملح
كوب زيت نباتي (يفضل زيت دوار الشمس)

الطريقة:
1. ضع صفار البيض والخل وعصير الليمون والملح في وعاء الخلاط الكهربائي.
2. اخفق المكونات على سرعة عالية لمدة دقيقة حتى يصبح الخليط كثيفًا.
3. شغل الخلاط على سرعة بطيئة، وابدأ بإضافة الزيت ببطء جدًا، قطرة قطرة، مع الاستمرار في الخفق.
4. استمر في إضافة الزيت تدريجيًا حتى يصبح المايونيز كثيفًا ومتماسكًا.
5. تذوق المايونيز وأضف المزيد من الملح أو عصير الليمون حسب الرغبة.
6. استخدم المايونيز مباشرة أو احتفظ به في الثلاجة في وعاء محكم الإغلاق لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

 

نصائح تساعدك على إجادة عمل المايونيز

* تأكد من أن جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة قبل البدء.
* استخدم زيتًا نباتيًا ذا طعم محايد، مثل زيت دوار الشمس أو زيت الكانولا.
* أضف الزيت ببطء جدًا في البداية، ثم يمكنك زيادة السرعة تدريجيًا.
* إذا أصبح المايونيز سائلًا جدًا، أضف المزيد من الزيت ببطء.
* إذا أصبح المايونيز كثيفًا جدًا، أضف ملعقة صغيرة من الماء الدافئ ببطء مع الخفق.
* يمكنك إضافة نكهات مختلفة إلى المايونيز، مثل الثوم المهروس أو الخردل أو الأعشاب الطازجة.

 

طريقة عمل صلصة البيتزا

صلصة البيتزا

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل صلصة البيتزا، لتضعينها على سطح عجينة البيتزا، لتبهري أفراد أسرتك بالبيتزا كالتي يتناولنها في أشهر المحلات.

مكونات صلصة البيتزا:
٤ فصوص ثوم
٤ حبات طماطم
حزمة صغيرة اوراق ريحان
٣ ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملح وفلفل

طريقة تحضير صلصة البيتزا:
تفتح الطماطم من الاسفل على كل علامة x باستخدام السكين، ثم توضع في ماء مغلي على النار مدة 4 دقائق.
تصفى الطماطم، وتترك لتبرد ثم ينزع عنها الجلد وتفرم قطع صغيرة.
يسخن الزيت في قدر على النار ثم يشوح الثوم.
يضاف الريحان، الملح والفلفل ويقلب الكل لمدة دقيقة.
تضاف الطماطم ثم تترك لتغلي على نار متوسطة مدة 10 دقائق.
توضع في مصفى كبير ثم تصفي جيدا للتخلص من القطع الكبيرة واستخلاص الصلصة الناعمة المنكهة فقط.
توضع ببرطمانات ثم تحفظ بالثلاجة الى حين الاستخدام.

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