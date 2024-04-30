فوائد الطماطم، تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتقوى العظام وتحارب السرطان

فوائد الطماطم، الطماطم من الخضروات المهمة التي لا غنى عنها فى أى منزل لاستخدامها فى الطهى وعمل السلطة والجبن ولها مذاق مميز وعشاق كثيرين.

وفوائد الطماطم، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والحديد وفيتامين سي وهي مهمة لتقوية المناعة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الطماطم من الخضروات المهمة التى لها مذاق طيب ومميز وتستخدم فى طهى معظم الأكلات وكذلك في عمل السلطة والمقبلات، ولها فوائد عظيمة ويجب على الأمهات تقديمها للصغار كعصير ولكن دون إفراط.

Advertisements

عناصر غذائية مهمة موجودة في الطماطم

وأضافت منى، أن الطماطم لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب والفسفور والألياف والبروتينات والكربوهيدرات.

محاذير تناول الطماطم

وأكدت استشارى التغذية العلاجية، على ضرورة عدم الإفراط في تناول الطماطم حفاظا على الصحة، لأنها تحتوي على الصوديوم والأملاح ما يسبب ارتفاع ضغط الدم وتكوين حصوات الكلى، لذا على مرضى الضغط الإقلال من تناولها، وكذلك أصحاب أمراض الكلى، وذلك حفاظًا على صحتهم، مشيرة إلى أن الطماطم تحتوي على الأوكسالات وبالتالي لا يجوز تناولها مع أدوية الحديد لأنها تؤثر على امتصاص الجسم للحديد، لذا يجب الحذر.

فوائد الطماطم، فيتو

فوائد الطماطم

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن من فوائد الطماطم التى تدفعنا لتناولها باستمرار:-

تعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على نسبة من البوتاسيوم.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

تحافظ على مستوى السكر بالدم.

تقوى العضلات لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم وأيضا تحتوى على البروتين.

تساعد في مقاومة الأمراض السرطانية وتمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تمنع الإصابة بهشاشة العظام.

تقوى النظر وتحمى العين من الأمراض لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.

تساعد فى علاج الالتهابات بالجسم.

تساعد فى تنظيم عملية الهضم وتنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.

تقوى العظام والمفاصل وتساعد فى نمو الصغار بشكل صحى لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

مهمة في فترات الرجيم لأنها قليلة السعرات الحرارية وتحتوي على الألياف التى تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة.

تحمي من جلطات المخ والقلب.

تمنع الإصابة بالإمساك.

تقاوم التهابات وآلام المفاصل.

مهمة للرياضيين لأنها تمنع الشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم.

تعزز القدرة الجنسية عند الرجال.

تساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

تساعد في نضارة البشرة وترطيب الجلد ومقاومة التجاعيد.