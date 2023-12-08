بعد ارتفاع سعره بالمحلات، تعرف على أضرار الكاتشب الصناعي

يعد الكاتشب أحد أهم التوابل أو الصلصات في عصرنا الحديث والذي يمتاز بطعمه الحلو والمنعش، ويصنع من الطماطم المهروسة والتوابل بما في ذلك الثوم والبصل والبهارات، هذا كما يتناسب الكاتشب مع الأطعمة المريحة مثل الهامبرغر والهوت دوج والبطاطس المقلية.

الكاتشب، فيتو

وغالبًا ما يرتبط بالوجبات السريعة، ولكنه مصنوع من طعام ذي قيمة غذائية عالية وهي الطماطم.

ما هو الكاتشب؟

تختلف وصفات الكاتشب، ولكنها مصنوعة من مجموعة أساسية من المكونات بما في ذلك الطماطم والسكر والملح والخل وهذا ما يفسر النكهة الحلوة ولكن المنعشة التي يحتوي عليها.

Advertisements

ويمكن أيضًا إضافة التوابل مثل البهارات والقرنفل والكزبرة وحتى القرفة أو الزنجبيل.

ونظرًا لأنه بهار أساسي يعتمد على الطماطم، فإن الكاتشب يتميز بملف غذائي بسيط علاوة على ذلك، نظرًا لان معظم الأشخاص غالبًا ما يستخدمون كمية صغيرة من الكاتشب مع الوجبة الواحدة، فلن يحصلوا على التغذية الأساسية من الكاتشب.

القيمة الغذائية للكاتشب

وتحتوي ملعقة كبيرة (17 جرامًا) من الكاتشب على، ما يلي:

السعرات الحرارية: 17

الكربوهيدرات: 4.5 جرام

البروتين: أقل من 1 جرام

الألياف: أقل من 1 جرام

الدهون: أقل من 1 جرام

السكر: 7% من القيمة اليومية

الصوديوم: 7% من القيمة اليومية

بالمقارنة مع التوابل الأخرى، تحتوي ملعقة كبيرة من الكاتشب على ما يقرب من ضعف السعرات الحرارية الموجودة في الخردل ولكن أقل من ربع كمية السعرات الحرارية التي يحتوي عليها المايونيز وفقًا لموقع "healthline" الطبي.

وفيما يتعلق بالسكر، يميل الكاتشب إلى احتواء أكثر من المايونيز أو الخردل، حيث يحتوي كل منهما على أقل من 1% من القيمة اليومية للسكر لكل ملعقة كبيرة (17 جرامًا) مقارنة بنسبة 7% الموجودة في نفس الكمية من الكاتشب.

فوائد الكاتشب الصحية

يعتبر بعض الناس الكاتشب "سعرات حرارية فارغة" لأنه يحتوي على الملح والسكر ولكنه يفتقر إلى العديد من الفيتامينات أو المعادن.

وفي الوقت نفسه، فإن المكونات الرئيسية في الكاتشب هي الطماطم، المليئة بالمركبات النباتية الصحية، وتشير الأبحاث إلى أن أيًا من الفوائد الصحية للكاتشب تأتي على الأرجح من اللايكوبين الكاروتينويد الموجود في الطماطم.

حيث يُعتقد أن اللايكوبين نفسه له خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات ومضادة لمرض السكر، ومع ذلك هناك القليل من الأبحاث التي تشير إلى أن تناول الكاتشب نفسه سيكون له نفس التأثيرات.

ومع ذلك، فقد ربطت إحدى الدراسات الحديثة تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تعتمد على الطماطم والغنية بالليكوبين، بما في ذلك الكاتشب، بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة.

ويظل الكاتشب أحد أكثر مصادر الليكوبين تركيزًا فعند صنع الكاتشب، فإن الحرارة المستخدمة في معالجة الطماطم تسمح للجسم بامتصاص اللايكوبين بسهولة أكبر.

ويعمل الكاتشب كمضاد للأكسدة وقد يؤدي نشاط مضادات الأكسدة القوية في الليكوبين إلى حماية الحمض النووي والبروتينات الخلوية من الالتهاب.

يحمي الكاتشب من السرطان، وتظهر بعض الدراسات أن اللايكوبين قد يمنع الإصابة بسرطان البروستاتا كما تربط الدراسات البشرية بين تناول كميات أكبر من اللايكوبين الغذائي الموجود في الطماطم والكاتشب وانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة.

ومع ذلك، بما أن الكاتشب يتم تناوله عادة بكميات صغيرة، فإن الطماطم الكاملة الطازجة أو المعلبة قد توفر المزيد من اللايكوبين وسعرات حرارية أقل، وسكر أقل، والمزيد من العناصر الغذائية بشكل عام.

الكاتشب، فيتو

الآثار الجانبية الكاتشب

بالنسبة لمعظم الناس، يعد الكاتشب آمنًا تمامًا عند تناوله باعتدال، ويمكن بسهولة تضمين البهارات في النظام الغذائي المتوازن ومع ذلك، فإن تناول الكثير من الكاتشب قد يسبب آثارًا جانبية خفيفة.

الجوانب السلبية المحتملة للكاتشب هي:

يعد الكاتشب عالي إلى حد كبير في السكر، ويمكن أن تحتوي ملعقة كبيرة من الكاتشب على 7% أو أكثر من احتياجاتك اليومية من السكر، وإذا كنت تحب الكاتشب وتتناول 4-5 ملاعق كبيرة مع وجبة واحدة، فيمكنك استهلاك 35% أو أكثر من القيمة اليومية للسكر من الكاتشب وحده.

ويحتوي على نسبة عالية من الملح، كما تحتوي معظم منتجات الكاتشب المعبأة أيضًا على نسبة عالية من الملح بوجه الخصوص، وإذا كنت حساسًا للملح، فإن تناول الكثير من الملح قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومخاوف صحية أخرى.

الكاتشب يعد طعام حمضي، ثبت ان الطماطم عالية في نسبة الحموضة، لذا فإن منتجات الطماطم المركزة مثل الكاتشب لا تختلف عن ذلك، وإذا كنت تعاني من حرقة المعدة أو الارتجاع، فإن تناول الكثير من الكاتشب قد يؤدي إلى تفاقم هذه الحالة.

بعض الناس قد يكون لديهم حساسية، على الرغم من أنه أمر غير شائع فمن الممكن أن يكون لديك حساسية تجاه الكاتشب، وقد تنجم حساسية الكاتشب عن الطماطم أو المكونات الأخرى الموجودة في البهارات، مثل الخل الذي يحتوي على الكبريتات والساليسيلات والغلوتين.