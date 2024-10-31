أخبار الحوادث اليوم، المشدد 15 سنة لطبيب نساء متهم بالاعتداء على بناته.. قرارات النيابة في اتهام نجل إعلامي رياضي بالتعدي على فنان صاعد بزايد.. تأجيل استئناف سفاح التجمع
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
القبض علي 3 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب في الهرم
ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي 3 أشخاص سبق اتهامهم في قضايا تعاطي واتجار مخدرات، بتهمة التعدي بالضرب المبرح علي شاب بدائرة قسم شرطة الهرم نتج عنه وفاته متأثرا بإصابته بجروح ونزيف داخلي بالمخ وكدمات بمختلف الجسم أحدثها له المتهمون باستخدام العصا والشؤم.
تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.
التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في اتهام مكوجي بالتحرش بطفلة سودانية
باشرت نيابة الجيزة التحقيق في اتهام مكوجي بالتحرش بطفلة سودانية، أمام شقتها في كومبوند شهير بالشيخ زايد، للتأكد من صحة البلاغ.
وتبين من التحقيقات أن المجني عليها في العاشرة من عمرها، وأن المتهم مكوجي، يعمل في مغسلة بالكومبوند، وتوجه إلى إحدى الشقق لإعادة ملابس بعد تنظيفها ففوجئ بوجود الطفلة بمفردها وعدم تواجد أسرتها داخل الشقة فقام باحتضانها فجأة وتقبيلها من شفتيها عنوة، وعندما لاحظ محاولات الفتاة بالاستغاثة تركها وعاد إلى عمله.
قرارات النيابة في اتهام نجل إعلامي رياضي بالتعدي علي فنان صاعد بالشيخ زايد
أصدرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، عدة قرارات في اتهام نجل إعلامي رياضي بالتعدي علي فنان صاعد بالشيخ زايد.
وجاء من بين تلك القرارات، استدعاء فنان صاعد لسماع أقواله في البلاغ المقدم، واستدعاء المتهم لسماع أقواله في الاتهام الموجه له، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليه يدعى “ع.ر” فنان صاعد شقيق فنان شهير حدثت بينه وبين ابن إعلامي رياضي شهير مشادة كلامية قام على إثرها ابن الإعلامي بالتعدي بالضرب على الفنان الصاعد وإحداث إصابته.
السجن المشدد 15 سنة لطبيب نساء متهم بالاعتداء على بناته بالقاهرة الجديدة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 15 سنة لطبيب النساء المتهم بالتعدي على بناته الثلاثة داخل فيلا بالقاهرة الجديدة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الفتيات المجني عليهن، وقالت الأولى -17 سنة- إن والدها يتمتع ببنية جسمانية قوية وتعدى جنسيا عليها أكثر من مرة.
وأضافت الفتاة أن والدها كان ينتظر حتى يكون المنزل فارغا من أخواتها وينفرد بها ثم يجبرها على خلع ملابسها بالقوة.
تأجيل استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه لـ 14 نوفمبر
قررت محكمة مستأنف التجمع، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 فتيات على حكم إعدامه إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل، لاستدعاء طليقته لبنى وسماع الطبيب الشرعي أمجد فهمي.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تيك توكر شهير يتابعه ما يقرب من 8 ملايين شخص، على حساب باسم "فونكس" لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه فئات عمرية صغيرة.
المؤبد لعاطل اعتدى على طفل وهدده بحيوان مفترس في الجيزة
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، عاطل، بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتعدي على طفل وتهديده بحيوان مفترس فى الجيزة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 11101 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم "أ.ع"، 23 سنة، عاطل، متهم بخطف الطفل "أ.ع"، 16 سنة، بالقوة والتحايل بأن قام باستدراجه إلى محل سكنه، ومن ثم احتجزه عن أعين ذويه بالإكراه عن طريق تهديده بحيوان مفترس كلب، كما تعدى على المجني عليه عنوة، مستخدما الحيوان المفترس في ترهيبه وتنفيذ كل ما يطلبه منه.
النص الكامل لشهادة الطبيبة الشرعية خلال نظر استئناف سفاح التجمع
استمعت محكمة مستأنف التجمع، إلى أقوال الطبيبة الشرعية خلال نظر الاستئناف المقدم من سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 فتيات على حكم إعدامه.
وقالت الطبيبة: إنه بتوقيع الكشف الظاهري وإجراء فحص الصفة التشريحية لجسد مجهول الهوية لأنثى في أواخر العقد الثاني، تبين إصابتها إصابات حديثة حيوية، وانسكابات دموية، ووجود حز حول العنق، وإصابات أخرى لحقت بخلفية فروة الرأس والقفص الصدري.
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