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حوادث

تأجيل استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه لـ 14 نوفمبر

سفاح التجمع، فيتو
سفاح التجمع، فيتو

 قررت محكمة مستأنف التجمع، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من  سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 فتيات على حكم إعدامه إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل، لاستدعاء طليقته لبنى وسماع الطبيب الشرعي أمجد فهمي.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، الحكم  برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تيك توكر شهير يتابعه ما يقرب من 8 ملايين شخص، على حساب باسم "فونكس" لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه فئات عمرية صغيرة.

 

سفاح التجمع يستأنف على حكم إعدامه

وأشارت التحقيقات إلى أن سفاح التجمع صاحب حساب «فونكس» على "تيك توك" يقدم من خلاله محتوى لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي يتصيد ضحاياه من ساقطات وفتيات ليل، ويمارس الرذيلة معهن وتعمد تصويرهن أثناء العلاقة ليحتفظ بالفيديوهات على هاتفه.

 

وكشف الفحص المبدئي لهاتف سفاح التجمع، احتواءه على عدد كبير من الفيديوهات مع فتيات الليل والضحايا مدونًا اسم كل ضحية على المقطع الخاص بها، وكان من بينهن رحمة 19 عامًا، إحدى الضحايا التي يحتفظ بصور ومقطع فيديو لها على هاتفه.

 

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محكمة مستانف التجمع سفاح التجمع المستشار ياسر الأحمداوي

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