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حوادث

قرارات النيابة في اتهام نجل إعلامي رياضي بالتعدي علي فنان صاعد بالشيخ زايد

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

أصدرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، عدة قرارات في اتهام نجل إعلامي رياضي بالتعدي علي فنان صاعد بالشيخ زايد.

وجاء من بين تلك القرارات، استدعاء فنان صاعد لسماع أقواله في البلاغ المقدم، واستدعاء المتهم لسماع أقواله في الاتهام الموجه له، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليه يدعى “ع.ر” فنان صاعد شقيق فنان شهير حدثت بينه وبين ابن إعلامي رياضي شهير مشادة كلامية قام على إثرها ابن الإعلامي بالتعدي بالضرب على الفنان الصاعد وإحداث إصابته. 

وتباشر نيابة الشيخ زايد التحقيق في اتهام نجل إعلامي رياضي شهير بالتعدي بالضرب على شاب عقب مشاجرة بينهما أثناء سهرة بملهى ليلي "بار" بمدينة الشيخ زايد.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

 

ابن الإعلامي تعدى بالضرب على الفنان الصاعد

 كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد التي أجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد إلى أن المجني عليه يدعى ع. ر. فنان صاعد، حدثت بينه وبين نجل الاعلامي ي. م. ع. مشادة كلامية قام على إثرها ابن الإعلامي بالتعدي بالضرب على الفنان الصاعد وإحداث إصابته. 

وكشف التقرير الطبي المرفق في محضر الشرطة أن الفنان الصاعد مصاب بكدمة بجوار العين اليسرى وكدمة بالفم وكدمة أسفل الظهر. 

 

استدعاء نجل الرياضي لسماع أقواله

 ومن المفترض أن يتم استدعاء نجل الرياضي لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة له، ومواجهته بأقوال مقدم البلاغ.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن شابا حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد يتهم فيه ابن إعلامي شهير مقدم برامج رياضية بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بعدة إصابات.


 وأضافت التحريات أن الشاب أفاد في بلاغه أنه أثناء سهره في ملهى ليلي "بار" شهير بمدينة الشيخ زايد حدثت بين وبين ابن الإعلامي مشاجرة تعدى خلالها الأخير بالضرب عليه محدثا ما به من إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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