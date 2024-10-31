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حوادث

المؤبد لعاطل اعتدى على طفل وهدده بحيوان مفترس في الجيزة

محكمة
محكمة

 عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، عاطل، بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتعدي على طفل وتهديده بحيوان مفترس فى الجيزة. 

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 11101 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم "أ.ع"، 23 سنة، عاطل، متهم بخطف الطفل "أ.ع"، 16 سنة، بالقوة والتحايل بأن قام باستدراجه إلى محل سكنه، ومن ثم احتجزه عن أعين ذويه بالإكراه عن طريق تهديده بحيوان مفترس كلب، كما تعدى على المجني عليه عنوة، مستخدما الحيوان المفترس في ترهيبه وتنفيذ كل ما يطلبه منه.

وقال المجني عليه، خلال التحقيقات، إن المتهم استدرجه إلى المنزل محل سكنه واحتجزه عن أعين ذويه، مقيدا إياه، شالا لحركته، ومهددا له بحيوان مفترس، قاصدًا التعدي عليه، وسجل مقطع فيديو للواقعة مهددا له بإفشائه حال إخبار ذويه بالواقعة.

 

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