القبض علي 3 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي 3 أشخاص سبق اتهامهم في قضايا تعاطي واتجار مخدرات، بتهمة التعدي بالضرب المبرح علي شاب بدائرة قسم شرطة الهرم نتج عنه وفاته متأثرا بإصابته بجروح ونزيف داخلي بالمخ وكدمات بمختلف الجسم أحدثها له المتهمون باستخدام العصا والشؤم.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبعد الفحص وجمع المعلومات، تبين مقتل شاب على يد عدة أشخاص باستخدام عصا خشبية “شوم”، لقيام الشاب بمنعهم من الاتجار بالمخدرات أمام منزله، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.