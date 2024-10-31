الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في اتهام مكوجي بالتحرش بطفلة سودانية

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في اتهام مكوجي بالتحرش بطفلة سودانية، أمام شقتها في كومبوند شهير بالشيخ زايد، للتأكد من صحة البلاغ.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها في العاشرة من عمرها، وأن المتهم مكوجي، يعمل في مغسلة بالكومبوند، وتوجه إلى إحدى الشقق لإعادة ملابس بعد تنظيفها ففوجئ بوجود الطفلة بمفردها وعدم تواجد أسرتها داخل الشقة فقام باحتضانها فجأة وتقبيلها من شفتيها عنوة، وعندما لاحظ محاولات الفتاة بالاستغاثة تركها وعاد إلى عمله.


وأضافت التحقيقات، أن الطفلة أخبرت والدها بما حدث فاصطحبها وتوجه إلى قسم الشرطة محررًا محضر بتحرش شاب بالطفلة.

 

مكوجي يتحرش بطفلة

 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نيابة الجيزة اتهام مكوجي بالتحرش بطفلة سودانية مكوجي يتحرش بطفلة

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية في المحافظات غدا

بيان عاجل للقوات المسلحة بشأن حقيقة مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف حقائق مثيرة بشأن مرض الراحل مصطفى فهمي وعمره الحقيقي

اديني عمر وارميني في البحر، أول ظهور للناجي الوحيد من بين 13 مصريا غرقوا بالمتوسط

اتحاد الكرة يوقع عقوبات كبيرة على ثلاثي الزمالك بعد أحداث السوبر بالإمارات

محمد معيط يكشف توقعاته للمراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي

حكم الجماع ليلة الجمعة ويومها والأحاديث الواردة فيه

هل يشهد الجنيه تعويما جديدا في الفترة المقبلة؟ وزير المالية السابق يوضح

منوعات

المزيد

موجة غضب واسعة في تركيا بسبب حصان، ما القصة؟

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك اليوم الخميس 31-10-2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والرمان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة غسل النبي من الجنابة، و4 حالات يجب فيها الاغتسال

ما هي الفريضة الغائبة عن المسلمين؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (2 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads