التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في اتهام مكوجي بالتحرش بطفلة سودانية

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في اتهام مكوجي بالتحرش بطفلة سودانية، أمام شقتها في كومبوند شهير بالشيخ زايد، للتأكد من صحة البلاغ.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها في العاشرة من عمرها، وأن المتهم مكوجي، يعمل في مغسلة بالكومبوند، وتوجه إلى إحدى الشقق لإعادة ملابس بعد تنظيفها ففوجئ بوجود الطفلة بمفردها وعدم تواجد أسرتها داخل الشقة فقام باحتضانها فجأة وتقبيلها من شفتيها عنوة، وعندما لاحظ محاولات الفتاة بالاستغاثة تركها وعاد إلى عمله.



وأضافت التحقيقات، أن الطفلة أخبرت والدها بما حدث فاصطحبها وتوجه إلى قسم الشرطة محررًا محضر بتحرش شاب بالطفلة.

مكوجي يتحرش بطفلة

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.