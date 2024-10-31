زوجة لقاضي محكمة الأسرة: خيرني أن أكون خادمة لزوجته الثانية أو طردي في الشارع

رفعت زوجة طلب تمكين من منزل الزوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة.

وقالت الزوجة أمام قاضي الأسرة: “ زوجي هجرني بعد عشرة 5 سنوات أثمرت عن إنجاب طفلين، وعشت معه على الحلوه والمرة إلا أنه عقب وفاة عمه وأخذ ميراثه تزوج علي، وطالبني بالعيش مع زوجته الجديدة بالمنزل وأكون لها خادمة إما أن يطردني من الشقة أنا وأولادي في الشارع ”.

وأضافت:"عندما رفضت طلبه قام بالتعدي علي بالضرب وطردي من الشقة واستولي على ما فيه من منقولات ومصوغات خاصة لي، رغم امتلاكه شقة آخرى".