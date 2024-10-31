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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 148

مسلسل تل الرياح،
مسلسل تل الرياح، فيتو

موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 148، لقى المسلسل التركي “تل الرياح” رواجًا كبيرًا بين مشاهدي الدراما التركية فى الوطن العربي مؤخرًا.

موعد عرض مسلسل تل الرياح 

 ويبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة الـ 148 من مسلسل تل الرياح، بعد أن أثر اهتمام المشاهدين وحقق نسبة مشاهدة قياسية.

ويتم عرض مسلسل تل الرياح من الإثنين إلى الجمعة في تمام الساعة الـ 9:15 دقيقة مساءً بتوقيت تركيا، والساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر، ويتم عرضه على قناة كانال 7 التركية.

 

مسلسل تل الرياح

 وتدور أحداث مسلسل تل الرياح، حول خليل وزينب الذين تجمعهم قصة حب قوية، برغم أن زينب هي ابنة أغنى وأكبر عائلات البلدة، بينما يسعى خليل للانتقام من قتلة والديه وهو صغيرًا.

 

أبطال مسلسل تل الرياح

 ويشارك في بطولة مسلسل تل الرياح عدد كبير من النجوم، وعم: غوكبيرك يلدريم، جيمري أردا، زينب سيربيل بوزكورت، هلال كوفيت، سينا بيهلفان، إيلايدا سوماك، سردار يوسف، طارق ترياكي أوغلو، آدم بال، سلمى كوتلوغ، المسلسل من إخراج بولنت دوغان، وعمر بايكال.

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