موعد عرض الحلقة الأخيرة من تيتا زوزو، ينتظر متابعو مسلسل تيتا زوزو عرض آخر حلقاته لمعرفة مصير زوزو، وهل ستحصل على البراءة أم ستقضي سنوات في السجن.

الحلقة الأخيرة من تيتا زوزو متى تعرض؟

ويبحث المتابعون عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من تيتا زوزو، ولقد عرضت منصة Watch it مساء أمس الأربعاء الحلقة الأخيرة من تيتا زوزو في تمام الثامنة مساء، وفيما يخص موعد عرض الحلقة الأخيرة من تيتا زوزو على قناة DMC فإنها سوف تعرض مساء اليوم الخميس ٣١ أكتوبر في تمام الساعة ٨ مساء، وستعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة ١١ مساء.

أبطال مسلسل تيتا زوزو.. تعرف عليهم

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.