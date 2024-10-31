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ثقافة وفنون

موعد وأماكن عرض الحلقة 10 من مسلسل "مليونير في غمضة عين"

مسلسل مليونير فى
مسلسل مليونير فى غمضة عين، فيتو

 تصدر مسلسل مليونير فى غمضة عين ترند محرك البحث جوجل فى الساعات الأخيرة، حيث يبحث الجمهور عن موعد وأماكن عرض حلقات الدراما المصرية. 

ولاقى مسلسل مليونير فى غمضة عين اهتمام عدد كبير من المشاهدين بسبب أحداثه المثير، فتدور قصة المسلسل حول شاب فقير بعرف بأسم إبراهيم عنبة والذي تتغير حياته البسيطة ليصبح مالكًا لشركات وسيارات وأملاك كبرى تتغير حياته مرة أخرى بعد أن يقع في حب فتاة. 

موعد عرض مسلسل مليونير في غمضة عين

وتُعرض حلقات مسلسل المليونير في غمضة عين على قنوات MBC وMBC دراما يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت السعودية ومصر. 

أبطال مسلسل مليونير في غمضة عين

ويشارك في مسلسل مليونير في غمضة عين عدد من أبطال والوجوه الجديدة، وهم الفنان مينا مرعي، والفنان كريم محجوب، والفنان إحسان ترك، والفنان محمد الحسيني. 

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