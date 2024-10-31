الخميس 31 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

دينا الشربيني تقف أمام حسين فهمي في كامل العدد 3

دينا الشربيني
دينا الشربيني

 بدأ الفنان شريف سلامة والفنانة دينا الشربيني تصوير المشاهد  الأولى للجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، بعد إعداد التجهيزات اللازمة له والتي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية.

وعلمت فيتو أن هناك عددا من المشاهد التي تجمع الفنانة دينا الشربيني بالفنان حسين فهمي خلال أحداث العمل، والتي تعاقدت عليه منذ أيام قليلة مضت.

وسوف يتم إضافة بعض القصص الجديدة خلال أحداث العمل، الذي يقوم ببطولته كل من دينا الشربيني وشريف سلامة، ومن المفترض عرض الموسم الثالث من المسلسل العائلي في رمضان 2025.
 

 

مسلسل كامل العدد 3

 تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

 

كما يشترك فى بطولة “كامل العدد” كل من؛ إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش  ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوى.

 

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