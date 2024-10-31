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حوادث

حجز دعوى مسلسل أمير العوامري للحكم

الفنان هاني سلامة،
الفنان هاني سلامة، فيتو

حجزت المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة رقم ١٩١١ لسنة ٢٠٢٤ اقتصادي القاهرة من قناة النهار الفضائية، وموضوعها دعوى فسخ للعقد المبرم بين القناة وبين الشركة المنتجة لمسلسل أمير العوامري، بطولة الفنان "هاني سلامة"، وذلك بسبب إخلال الشركة المنتجة في تصوير المسلسل لعرضه خلال شهر رمضان لعام ٢٠٢٤.

وطالب الممثل القانوني لقناة النهار المستشار هيثم عباس برد المبالغ المسلمة للشركة، بالإضافة إلى تعويض مالي وقدره عشرة مليون جنيه شرط جزائي اتفاقي، وصدر حكم بإحالة الدعوى من المحكمة الاقتصادية إلى محكمة شمال الجيزة، وقيدت تحت رقم ٣٩٣١ لسنة ٢٠٢٤ مدني كلي وتم حجزها للحكم لجلسة ٢٠٢٤/١١/٢٧. 

مسلسل أمير العوامري

ويجسد هاني سلامة شخصية رجل أعمال يدعى أمير العوامي يواجه العديد من الصراعات ساعيًا لاستخدام نفوذه، ويتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل.

مسلسل أمير العوامري بطولة: هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، محسن محيي الدين، ميرهان حسين، هاجر الشرنوبي، مها نصار، دنيا المصري، سلوى خطاب، هايدي رفعت، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وكان من المفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي إلا أنه تعرض لسلسلة كبيرة من الأزمات أدت إلى تأجيله.

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المستشار هيثم عباس المحكمة الإقتصادية هاجر الشرنوبي مسلسل أمير العوامري محكمة شمال الجيزة

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