موعد عرض مسلسل وتر حساس، انطلق مؤخرًا عرض مسلسل "وتر حساس" الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم في مقدمتهم صبا مبارك ومحمد علاء.

ويبحث عشاق المسلسل عن كل تفاصيله خاصة موعد عرض مسلسل وتر حساس لمتابعة أحداثه الشيقة والتي تحمل الكثير من المفاجآت.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

وفيا يتعلق بموعد عرض مسلسل وتر حساس فإنه يعرض على منصة يانجو بلاي من الأحد إلى الخميس حصريًّا وقبل الشاشة في تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت القاهرة، أما موعد عرض مسلسل وتر حساس على قناة ON من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.