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ثقافة وفنون

محمود حمدان: أنهيت نصف حلقات "فهد البطل"، وهذا سبب اعتذار أشرف عبد الباقي

محمود حمدان مؤلف
محمود حمدان مؤلف مسلسل "فهد البطل"، فيتو

يواصل محمود حمدان مؤلف مسلسل "فهد البطل"، كتابة حلقات العمل، والتي انتهى من نصفها حتى الآن، ويعكف على كتابة المتبقي منها.

وقال في تصريحات لـ “فيتو”: الفنان أشرف عبد الباقي كان من المفترض أن يلعب أحد الأدوار الرئيسية في العمل، ولكنه طلب تعديلا على السيناريو والتدخل فيه، ولم ترحب الشركة المنتجة بهذا الأمر فاعتذر عنه.


وكان أشرف عبد الباقي قد اعتذر في المرة الأولى عن المشاركة في العمل بسبب الأجر، ولكن الشركة المنتجة وصلت معه لحل يرضي الطرفين، وأبدى الموافقة، وحينها أكد مؤلف العمل محمود حمدان في تصريحات لفيتو أن أشرف عبد الباقي سيشارك في العمل بشكل نهائي.

 

سجن أحمد العوضي في "فهد البطل"

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل “فهد البطل” الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها، يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة؛ ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات، في مقدمتهن الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي على المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس وميرنا نور الدين.

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