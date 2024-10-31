الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية تناقش خطة عملها في الفترة المقبلة

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيتو

عقدت لجنة التواصل النقابي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الأول، لمناقشة استراتيجية العمل وإقرار الخطة التنفيذية لعمل اللجنة في الفترة القادمة.

واتفق أعضاء اللجنة على آليات العمل والخطة التنفيذية، في ضوء استراتيجية التنسيقية الجديدة، ووضعوا تصور للمرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي بما يحقق أهداف التنسيقية، والتي تضمنت التواصل مع المؤسسات النقابية المختلفة، ومتابعة ورصد لأهم التحديات النقابية والعمل علي تحويلها إلى فرص تعاون مشتركة مع لجان التنسيقية المختلفة، بالاضافة إلى عقد لقاءات رسمية مع القيادات النقابية، وتنسيق زيارات ميدانية لعدد من النقابات، مما يساعد في الخروج بتوصيات تحقق كافة الأهداف المرجوة.

في سياق آخر، شهد الأسبوع الماضي مشاركة عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في عدد من الفعاليات، حيث شاركت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كمتحدث في الجلسة النقاشية "أوزبكستان الجديدة.. سياسة المساواة بين الجنسين"، والتي عقدت في إطار "أسبوع مبادرات الشراكة الدولية" و"الأسبوع الدولي للتراث الثقافي في أوزبكستان" بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

تمكين المرأة

وأكدت النائبة نهى أحمد زكي، خلال كلمتها أهمية تكامل السياسات والاستراتيجيات المعنية بالمساواة وتكافؤ الفرص؛ بما يعزز من تمكين المرأة ومن حقوق الإنسان بشكل عام، مستعرضة تجربة التنسيقية كنموذج لتمكين الشباب سياسيًا، مؤكدة على دور المرأة الحيوي في التقدم المجتمعي ودورها الكبير في الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، وبالتالي فإن تمكين المرأة وضمان تكافؤ الفرص يعزز لمجتمعات أكثر شمولية وازدهار.
 وفي سياق آخر، شاركت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كمتحدث في قمة الصحة العالمية وملتقى شبكة البرلمانيين من أجل الصحة العالمية.

وتناولت في حديثها، تقاطع قضايا الصحة والمناخ والهجرة وأثر الصراع والنزاعات وملف اللاجئين والمهاجرين على النظام الصحي في مصر خاصة في وسط الأزمة الاقتصادية والتبعات السلبية لحدة التغيرات المناخية، وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تبني وإنفاذ سياسات تختلف جذريًّا عن المتبعة حاليًّا والتي تضاعف هشاشة مظلات الحماية وتنتهك حقوق الإنسان؛ مما أدى إلى تراجع تحقيق أغلب أهداف التنمية المستدامة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب التنسيقية آليات العمل استراتيجية التنسيقية التحديات النقابية القيادات النقابية الأسبوع الدولي للتراث الثقافي في أوزبكستان العاصمة الأوزبكية طشقند

مواد متعلقة

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في حفل إطلاق حملة "سلامة الشباب على الإنترنت"

زيارات خارجية وتواجد ملحوظ في البرلمان، نشاط مكثف لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

الأكثر قراءة

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الفيفا يوقع عقوبة على الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

بعد الهزة الأرضية في سيناء اليوم، خبير جيولوجيا يكشف خريطة النشاط الزلزالي بمصر

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%

"فيتو" تكشف تفاصيل "التقرير الضائع" في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

صعود مؤشر الذهب عالميًّا والأونصة تواصل حصد المكاسب

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

المزيد

انفوجراف

ثروتها تقارب الـ100 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة بالعالم في 2024؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

هل يجوز الاقتراض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads