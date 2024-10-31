لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية تناقش خطة عملها في الفترة المقبلة

عقدت لجنة التواصل النقابي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الأول، لمناقشة استراتيجية العمل وإقرار الخطة التنفيذية لعمل اللجنة في الفترة القادمة.

واتفق أعضاء اللجنة على آليات العمل والخطة التنفيذية، في ضوء استراتيجية التنسيقية الجديدة، ووضعوا تصور للمرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي بما يحقق أهداف التنسيقية، والتي تضمنت التواصل مع المؤسسات النقابية المختلفة، ومتابعة ورصد لأهم التحديات النقابية والعمل علي تحويلها إلى فرص تعاون مشتركة مع لجان التنسيقية المختلفة، بالاضافة إلى عقد لقاءات رسمية مع القيادات النقابية، وتنسيق زيارات ميدانية لعدد من النقابات، مما يساعد في الخروج بتوصيات تحقق كافة الأهداف المرجوة.

في سياق آخر، شهد الأسبوع الماضي مشاركة عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في عدد من الفعاليات، حيث شاركت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كمتحدث في الجلسة النقاشية "أوزبكستان الجديدة.. سياسة المساواة بين الجنسين"، والتي عقدت في إطار "أسبوع مبادرات الشراكة الدولية" و"الأسبوع الدولي للتراث الثقافي في أوزبكستان" بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

تمكين المرأة

وأكدت النائبة نهى أحمد زكي، خلال كلمتها أهمية تكامل السياسات والاستراتيجيات المعنية بالمساواة وتكافؤ الفرص؛ بما يعزز من تمكين المرأة ومن حقوق الإنسان بشكل عام، مستعرضة تجربة التنسيقية كنموذج لتمكين الشباب سياسيًا، مؤكدة على دور المرأة الحيوي في التقدم المجتمعي ودورها الكبير في الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، وبالتالي فإن تمكين المرأة وضمان تكافؤ الفرص يعزز لمجتمعات أكثر شمولية وازدهار.

وفي سياق آخر، شاركت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كمتحدث في قمة الصحة العالمية وملتقى شبكة البرلمانيين من أجل الصحة العالمية.

وتناولت في حديثها، تقاطع قضايا الصحة والمناخ والهجرة وأثر الصراع والنزاعات وملف اللاجئين والمهاجرين على النظام الصحي في مصر خاصة في وسط الأزمة الاقتصادية والتبعات السلبية لحدة التغيرات المناخية، وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تبني وإنفاذ سياسات تختلف جذريًّا عن المتبعة حاليًّا والتي تضاعف هشاشة مظلات الحماية وتنتهك حقوق الإنسان؛ مما أدى إلى تراجع تحقيق أغلب أهداف التنمية المستدامة.

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