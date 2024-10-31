القبض على قائد سيارة لقيادته برعونة وأداء حركات استعراضية بمحور الأوتوستراد
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بالقاهرة يتضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. يتضمن سير موكب عُرس بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة وقيام قائد إحدى السيارات بحركات استعراضية وتعطيل الحركة المرورية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
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