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رياضة

الجمعة انطلاق معسكر منتخب 2005 استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب 2005، حدد منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، يوم الجمعة المقبل موعدا لدخول الفريق معسكرا تدريبيا مفتوحا بمشروع الهدف، يستمر 4 أيام، قبل السفر إلى السويس للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لخوض منافسات تصفيات شمال إفريقيا في الفترة من 12 إلى 25 نوفمبر المقبل والمؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة 

ميكالي يجتمع مع معاونيه لبحث ترتيبات المعسكر

وعقد البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب 2005 إجتماعا مع معاونيه غدا الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة لمناقشة ترتيبات معسكر الفريق بالسويس، إلى جانب إختيار أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر تصفيات أمم إفريقيا.

روجيرو ميكايل، فيتو
روجيرو ميكايل، فيتو

وكان البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـمنتخب الشباب مواليد 2005، وضع برنامج تدريبي مكثف للفريق فى معسكره الأخير بالقاهرة، استعدادا لخوض التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، وهي البطولة المؤهلة لمونديال الشباب بتشيلي العام المقبل.

 موعد التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب

وتستضيف مصر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب خلال الفترة من 12 إلى 26 نوفمبر المقبل باستاد السويس بمشاركة منتخبات المغرب وتونس والجزائر وليبيا إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

منتخب الشباب موالليد 2005، فيتو
منتخب الشباب موالليد 2005، فيتو

جمال علام يجتمع مع ميكالي ومعاونيه

وعقد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة في وقت سابق اجتماعا مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومعاونيه بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد وأفراد الجهاز المعاون.

تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد لمنتخب 2005

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد كالتالي: البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.هاجد العنتبلى طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب الإداريين.

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