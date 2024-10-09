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رياضة

منتخب 2005 يواصل تدريباته استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا للشباب (صور)

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب 2005، وسط أجواء إيجابية من حيث النظام والجرعات التدريبية الفنية العالية يواصل منتخب الشباب مواليد 2005 معسكره المكثف تحت قيادة البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده مساعد المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مخطط الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء وخالد سرحان مدرب الحراس.

منتخب 2005 يتدرب على فترتين

ويتدرب المنتخب على فترتين صباحا ومساء وسط توجيهات مستمرة من ميكالى ومعاونيه بحثا عن اختيار افضل اللاعبين لبناء جيل قوي يكون على قدر التحديات التى تنتظره بداية من التصفيات الإفريقية المقرر إقامتها اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل وهى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويشهد المعسكر سباق قوى بين اللاعبين سواء المحترفين أو المحليين للفوز بثقة ميكالى للانضمام إلى التشكيل الاساسي.

علاء نبيل يدعم ميكالي

ويحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري على دعم ميكالى وتابع اليوم التدريب المسائي والتقي ميكالى ونقل له دعم ومساندة مجلس الإدارة له فى مهمته القادمة.

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