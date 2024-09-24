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رياضة

مصدر بالجبلاية: ميكالي لن يكون مسئولا عن نتائج منتخب الشباب بأمم إفريقيا

روجيرو ميكالي المدير
روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب 2005، فيتو

ميكالي، في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب الشباب مواليد 2005، رفض خلال تفاوضه مع مسئولي الجبلاية أن يكون مسئولا عن نتائج الفراعنة الصغار في بطولة أمم إفريقيا 2025، سواء أقيمت البطولة في القاهرة أو خارجها.

اتحاد الكرة يرفض طلب ميكالي 

أضاف المصدر لفيتو، أن ميكالي كان رافضًا بشدة أن يقود منتخب 2005 في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 6 إلى 19 أكتوبر المقبلين، وعرض عليهم بدء مهمته مع الفريق بعد بطولة أمم إفريقيا، إلا أن مسئولي اتحاد الكرة أبلغوه استحالة تحقيق هذا المطلب، خاصة أنه في حال نجح وائل رياض في تحقيق نتائج جيدة في أمم إفريقيا فإنه سيكون من الصعب إبعاده عن الفريق، وأن الجماهير ستطالب باستمراره مع الفراعنة الصغار حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، فيتو
محمد بركات، فيتو

مصر تستضيف تصفيات أمم إفريقيا لمنطقة الشمال

ومن جهته قرر اتحاد شمال إفريقيا منح مصر استضافة لمباريات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2005.

ومن المقرر أن تقام التصفيات في مصر خلال الفترة من 6 إلى 19 أكتوبر المقبل ليتأهل منتخبان للمشاركة في البطولة.

ويضم منتخبات شمال إفريقيا كل من مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر.

وجاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا إلى أقيم بالأمس.

 

 

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