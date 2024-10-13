ميكالي يواصل التنقيب عن المواهب لبناء جيل واعد في منتخب الشباب

واصل منتخب الشباب مواليد 2005، تدريباته اليومية على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

منتخب الشباب يعود للتدريب على فترتين

وعاد منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني للتدريب على فترتين صباحا ومساء فى معسكره المغلق بمدينة أكتوبر استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكان المنتخب قد بدأ معسكره يوم الأحد الماضي وبعد خمسة أيام من التدريبات صباحا ومساء أدى لاعبو المنتخب مع بعضهم البعض مباراتين وديتين شارك فيها كل اللاعبون بشكل يمنح كل لاعب فرصة كاملة لتقديم نفسه وإظهار إمكاناته أمام المدرب البرازيلى الذي يتطلع لبناء جيل واعد للكرة المصرية.

ميكالي يتطلع بناء جيل واعد

ويحرص ميكالى على إعطاء اللاعبين جرعات فنية مكثفة ويرصد مدى استجابة اللاعبين بما يتناسب مع فكره ومنهجه الذى حقق به إنجازا تاريخيا بالحصول على المركز الرابع فى أولمبياد باريس.. ويواصل ميكالى عملية التنقيب والرصد لاختيار أفضل اللاعبين لبناء جيل واعد.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز المعاون لميكالى كلا من مواطنيه: ريكاردو المدرب العام وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الأداء، ومعهم المدرب الوطني علاء عبده، وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد خفاجي للتدليك واحمد ايهاب وعمرو سلمان الإداريين وعلاء سعيد مدير المهمات.