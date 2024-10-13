الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميكالي يواصل التنقيب عن المواهب لبناء جيل واعد في منتخب الشباب

منتخب الشباب يواصل
منتخب الشباب يواصل تدريباته، فيتو

واصل منتخب الشباب مواليد 2005، تدريباته اليومية على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

منتخب الشباب يعود للتدريب على فترتين

وعاد منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني للتدريب على فترتين صباحا ومساء فى معسكره المغلق بمدينة أكتوبر استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكان المنتخب قد بدأ معسكره يوم الأحد الماضي وبعد خمسة أيام من التدريبات صباحا ومساء أدى لاعبو المنتخب مع بعضهم البعض مباراتين وديتين شارك فيها كل اللاعبون بشكل يمنح كل لاعب فرصة كاملة لتقديم نفسه وإظهار إمكاناته أمام المدرب البرازيلى الذي يتطلع لبناء جيل واعد للكرة المصرية.

ميكالي يتطلع بناء جيل واعد

ويحرص ميكالى على إعطاء اللاعبين جرعات فنية مكثفة ويرصد مدى استجابة اللاعبين بما يتناسب مع فكره ومنهجه الذى حقق به إنجازا تاريخيا بالحصول على المركز الرابع فى أولمبياد باريس.. ويواصل ميكالى عملية التنقيب والرصد لاختيار أفضل اللاعبين لبناء جيل واعد.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز المعاون لميكالى كلا من مواطنيه: ريكاردو المدرب العام وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الأداء، ومعهم المدرب الوطني علاء عبده، وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد خفاجي للتدليك واحمد ايهاب وعمرو سلمان الإداريين وعلاء سعيد مدير المهمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب الشباب منتخب الشباب مواليد 2005 ميكالي كاس امم افريقيا للشباب اولمبياد باريس

مواد متعلقة

جلسة تعارف وتدريبات متنوعة، ملخص اليوم الأول لمعسكر منتخب الشباب

استدعاء ثلاثي المقاولون لمعسكر منتخب الشباب مواليد 2005

مشروع الهدف يستضيف معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة ميكالي

اتحاد الكرة يعلن تشكيل جهاز منتخب 2005 الجديد بقيادة ميكالي (صور)

الأكثر قراءة

تصادم قطارين في المنيا وسقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية

اجتماع البنك المركزي يحدد مصير الشهادات لمدة عام

للمرة الثانية، البيئة تحذر من تدهور جودة الهواء اليوم وغدا وتدعو المواطنين لإغلاق النوافذ

درجات الحرارة اليوم الأحد 13-10-2024 في مصر

بدء الحجز الإلكتروني لشقق مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر

بشرى سارة، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

المترو يحارب زحام شبابيك التذاكر باستخدام الكارت الذكي

القبض على كروان مشاكل بحدائق القبة لتنفيذ حكم قضائي

منوعات

المزيد

وفاة شخص في هبوط اضطراري لطائرة روسية صغيرة

خوفا من الاغتيال، ترامب يظهر خلف زجاج مضاد للرصاص (فيديو)

بعد دفنه بالخطأ، نجاة يمني بأعجوبة من موت محقق

العثور على تنين عمره 5 آلاف عام في قبر حجري بالصين

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية