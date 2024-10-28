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رياضة

منتخب 2005 يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب 2005، يستعد منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، للدخول في معسكر تدريبي مغلق بمدينة السويس إستعدادا لخوض منافسات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إنطلاقها الشهر المقبل، ولم يحدد الكاف الدولة المستضيفه لها بعد.

ويعقد البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب 2005 إجتماعا مع معاونيه غدا الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة لمناقشة ترتيبات معسكر الفريق بالسويس، إلى جانب إختيار أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر تصفيات أمم إفريقيا.

وحدد ميكالي يوم 31 أكتوبر الجاري موعدا لإنطلاق معسكر الفريق بالسويس إستعدادا للتصفيات 

وكان البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، وضع برنامج تدريبي مكثف للفريق فى معسكره الأخير بالقاهرة، استعدادا لخوض التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، وهي البطولة المؤهلة لمونديال الشباب بتشيلي العام المقبل.

 موعد التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب

وتستضيف مصر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر المقبل باستاد السويس بمشاركة منتخبات المغرب وتونس والجزائر وليبيا إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

منتخب الشباب موالليد 2005، فيتو
منتخب الشباب موالليد 2005، فيتو

جمال علام يجتمع مع ميكالي ومعاونيه

وعقد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة في وقت سابق اجتماعا مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومعاونيه بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد وأفراد الجهاز المعاون.

تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد لمنتخب 2005

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد كالتالي: البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.هاجد العنتبلى طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب الإداريين.

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