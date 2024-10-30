أخبار الحوادث اليوم، رفض دعوى أسرة عبد الحليم حافظ ضد شقيقة سعاد حسني، إحالة 4 مسئولين بالإدارة الصحية بالمحلة الكبرى للمحاكمة التأديبية، ضبط 11 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

رفض دعوى أسرة عبد الحليم حافظ ضد شقيقة سعاد حسني بتهمة التشهير

قررت محكمة جنح قصر النيل، رفض الدعوى المقدمة من أسرة الراحل عبد الحليم حافظ، ضد شقيقة الفنانة سعاد حسني، بتهمة التشهير، وذلك على خلفية حديثها في أحد اللقاءات عن زواجهما.

رفض دعوى أسرة عبد الحليم حافظ ضد شقيقة سعاد حسني

تعود البداية حينما تقدمت أسرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، بدعوى قضائية ضد شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، تتهمها خلال الدعوى بالتشهير وإذاعة أخبار كاذبة على خلاف الحقيقة والتي حملت رقم 7148 لسنة 2024 جنح قصر النيل، وذلك على خلفية حديثها خلال أحد اللقاءات التلفزيونية عن زواج عبد الحليم من سعاد حسني، وهو ما اعتبرته الأسرة من باب التشهير بالعائلة.

قرارا قضائي جديد ضد شقيقين متهمين بقتل صاحب محل بالجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة استمرار حبس شقيقين متهمين بقتل صاحب محل يدعى "ميلاد" بمنطقة العمرانية، بسبب خلاف بينهم.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل المنيا (٣)"، في إطار التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

انتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل ضابط والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية

قررت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل أولى جلسات محاكمة (ط.م) المتهم باعتناق الأفكار الجهادية والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، لجلسة 24 نوفمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل عن المتهم.

وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.

كانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هاربًا منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده تم عرضه على النيابة العامة التي احالته لمحكمة جنايات الارهاب.

إحالة 4 مسئولين بالإدارة الصحية بالمحلة الكبرى للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة مسئولين بالإدارة الصحية بالمحلة الكبرى للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب والتزوير في سجلات وبيانات وحدة طب الأسرة ومكتب الصحة بتعديل بيانات طفلة حديثة الولادة وتغيير اسمها عن الاسم الذي تم قيدها به وقت الإبلاغ بالولادة بمعرفة جدها لأبيها، واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة باسم مختلف عن اسمها الحقيقي.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بـ22 طعنة بالعجوزة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم محاكمة المتهم بقتل زوجته بـ22 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد، داخل مسكن والدتها في منطقة العجوزة، لجلسة 30 يناير.

ضبط 11 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

ضبط دجال المنصورة بتهمة النصب على السيدات بزعم فك أعمال السحر



تمكنت مباحث الآداب، من ضبط عنصر إجرامى بالدقهلية لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين.