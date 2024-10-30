الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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حوادث

قرارا قضائي جديد ضد شقيقين متهمين بقتل صاحب محل بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة استمرار حبس شقيقين متهمين بقتل صاحب محل يدعى "ميلاد" بمنطقة العمرانية، بسبب خلاف بينهم.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كشفت مناظرة النيابة أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر مصاب بـ 6 طلقات نارية في الرأس والصدر والجانب الأيمن، تسببت في نزيف دموي وتهتكات بالجسم أدت للوفاة.

القبض على المتهمين بالجيزة

كان بلاغًا ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل أحد الأشخاص في العمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

 وبإجراء التحريات تبين للمقدم أيمن سكوري رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، أن شقيقين تم التوصل لهويتهما وراء إطلاق النار على صاحب محل، نتيجة خلافات بينهم، وفرا هاربين بواسطة سيارة ملاكي.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

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قاضي المعارضات الجيزة العمرانية

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