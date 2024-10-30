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حوادث

تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل ضابط والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل أولى جلسات محاكمة (ط.م) المتهم باعتناق الأفكار الجهادية والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، لجلسة 24 نوفمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل عن المتهم.

 وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.

كانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هاربًا منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده تم عرضه على النيابة العامة التي احالته لمحكمة جنايات الارهاب.

 

 ووجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتنفيذ أغراضها وأنضم إليها مع علمه بذلك.

كما وجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بالشروع في قتل نقيب شرطة الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي، وإحراز سلاح ناري بندقية آلية مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.


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جنايات الارهاب مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون النيابة العامة

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