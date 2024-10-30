رفض دعوى أسرة عبد الحليم حافظ ضد شقيقة سعاد حسني بتهمة التشهير
قررت محكمة جنح قصر النيل، رفض الدعوى المقدمة من أسرة الراحل عبد الحليم حافظ، ضد شقيقة الفنانة سعاد حسني، بتهمة التشهير، وذلك على خلفية حديثها في أحد اللقاءات عن زواجهما.
رفض دعوى أسرة عبد الحليم حافظ ضد شقيقة سعاد حسني
تعود البداية حينما تقدمت أسرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، بدعوى قضائية ضد شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، تتهمها خلال الدعوى بالتشهير وإذاعة أخبار كاذبة على خلاف الحقيقة والتي حملت رقم 7148 لسنة 2024 جنح قصر النيل، وذلك على خلفية حديثها خلال أحد اللقاءات التلفزيونية عن زواج عبد الحليم من سعاد حسني، وهو ما اعتبرته الأسرة من باب التشهير بالعائلة.
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