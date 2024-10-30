المشدد 7 سنوات لعاطل لاتهامه بمساعدة آخرين بقتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل لاتهامه بمساعدة آخرين بقتل شخص بأسلحة بيضاء، وذلك آثر خلاف سابق بينهما، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليويية.

احالة متهم بقتل شخص بالقليوبية للمحاكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير عبدالوهاب، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمود ن ي" في القضية رقم ٧٨٩١ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم ٣٥٣٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنه قام هو وآخرين بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية بقتل المجني عليه "جلال الدين ط " حرب عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصصم علي قتله واعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء " مطواة، سكين " وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بطعنه بإستخدام سلاحًا أبيض " مطواة " الذي كان بحوزته - قاصدًا من ذلك ازهاق روحه فأحدث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا واحرزوا اسلحة بيضاء "مطواة، سكين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد شاهد إثبات الواقعة "أحمد ط - ٣٩ سنة - سائق - مقيم بقلما دائرة المركز - محافظة القليوبية، بأنه علي إثر خلف سابق بين المجني عليه والمتهمين قام المتهمين بإعداد الأسلحة البيضاء وتوجهوا الي حيث إيقنوا تواجده فأحدث المتهم / سيد ن إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزر الأول، وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينه.

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