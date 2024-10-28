المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لشخصين بتهمة الاتجار في الحشيش بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لصاحب معرض وشقيقه، لاتهامهما بالاتجار في الحشيش المخدر والترامادول، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبراءة المتهم الثالث.

المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لصاحب معرض وشقيقه بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وأحالت النيابة العامة المتهمين: "رمضان س م أ" ٣٨ سنة - مركز القناطر، و"موسى س م أ" ٣٦ سنة - بدون عمل - - مركز القناطر، و"عطية ح ع ح" بدون عمل، في القضية رقم ۳۲۳۰۷ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز القناطر والمقيدة برقم ٤٣٠٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ۲۷ / ۱۱ / ۲۰۲۳ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأكد المقدم "محمود عادل محمد علي" - ٣٧ سنة - مقدم شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه نفاذا لإذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهمين توجه لمحل إقامة الأول و ضبطه وبحوزته كيس بلاستيكي أسود اللون وبتفتيش الكيس عثر على ٧ علب للترامادول المخدر وبفض إحداها عثر داخلها على عشرة شرائط بكل شريط عشرة أقراص، وكذا ۱۰ قطع للحشيش المخدر كما عثر على باقي المضبوطات، وبمواجهته عزي قصده الاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك مع باقي المتهمين والمبلغ المالي حصيلتهم والهاتف المحمول وسيلتهم.