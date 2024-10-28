الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لشخصين بتهمة الاتجار في الحشيش بالقليوبية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لصاحب معرض وشقيقه، لاتهامهما بالاتجار في الحشيش المخدر والترامادول، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبراءة المتهم الثالث.

جنايات القاهرة تسدل الستار على قضية اغتصاب فتاة البساتين.. المتهم خطف المجني عليها بالتحايل.. والمحكمة تعاقبه بالسجن المشدد 5 سنوات

حبس المتهمين بقتل سائق في شبرا الخيمة 15 يومًا

المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لصاحب معرض وشقيقه بالقليوبية
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وأحالت النيابة العامة المتهمين: "رمضان س م أ" ٣٨ سنة  - مركز القناطر، و"موسى  س م أ" ٣٦ سنة - بدون عمل - - مركز القناطر، و"عطية ح ع ح" بدون عمل، في القضية رقم ۳۲۳۰۷ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز القناطر والمقيدة برقم ٤٣٠٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ۲۷ / ۱۱ / ۲۰۲۳ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأكد المقدم "محمود عادل محمد علي" - ٣٧ سنة - مقدم شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه نفاذا لإذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهمين توجه لمحل إقامة الأول و ضبطه وبحوزته كيس بلاستيكي أسود اللون وبتفتيش الكيس عثر على ٧ علب للترامادول المخدر وبفض إحداها عثر داخلها على عشرة شرائط بكل شريط عشرة أقراص، وكذا ۱۰ قطع للحشيش المخدر كما عثر على باقي المضبوطات، وبمواجهته عزي قصده الاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك مع باقي المتهمين والمبلغ المالي حصيلتهم والهاتف المحمول وسيلتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا محافظة القليوبية

مواد متعلقة

مصرع شاب صدمه قطار في القليوبية

المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلها بكتم أنفاسه في القليوبية

بعد قليل، جنايات شبرا الخيمة تنظر محاكمة المتهمين في "الدارك ويب"

الأكثر قراءة

اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

زوجة على معلول تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية لمنتقديه

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

انسحاب ريال مدريد وفينيسيوس من الحفل، مفاجأة بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

رد ساخر من مارسيل كولر على فشل انتقال سفيان رحيمي للأهلي (فيديو)

البعض ربطها باقتراب يوم القيامة، ظهور نار تتصاعد من رمال الصحراء تثير المخاوف (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

مدبولي: استقبال 9 ملايين لاجئ ومهاجر يضع عبئًا وتكلفة كبيرة على مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أطفال جراء تسممهم بمبيد حشري في جنوب أفريقيا

رجل أعمال هندي يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه

عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه

المنتجات اليدوية تغزو معرض زهور الخريف.. فوانيس وأكواب وحقائب.. مفروشات وتحف وإكسسوارات.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. والمهارة والإبداع «أبرز المميزات» (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل الموسم الشتوي.. 6 أفلام مصرية ينتظرها الجمهور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الملك وفضائلها ووقت قرائتها، تعرف عليها

معنى اخسئوا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 بسورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بطول العمر والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads