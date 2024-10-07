جريمة "الدارك ويب"، 4 محطات في محاكمة قاتلي طفل شبرا الخيمة

نظرت محكمة جنايات شبرا الخيمة علي مدار 4 جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة والمعروفة إعلاميا بجريمة "الدارك ويب"، اليوم تم نظر رابع الجلسات التي تم تأجيل القضية بها إلي الأربعاء المقبل والتي تنظرها محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان فهمي.

الجلسة الأولى للدارك ويب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الجلسة الاولى، الدائرة الأولى، تأجيل نظر قضية مقتل طفل شبرا الخيمة والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، لجلسة اليوم الأول من دور شهر سبتمبر المقبل، وإرفاق صورة رسمية من المحاضر المبين أرقامها بمحضر جلسة اليوم، كطلب الحاضر مع المتهم الثاني، وكلفت النيابة العامة بتنفيذه، كما أمرت بوضع المتهم الثاني تحت الملاحظة في مستشفي الصحة النفسية المختصة لمدة شهر وتحرير تقريرا طبيا فنيا تفصيليا بما آل إليه تقدير حالة المتهم وتفاصيلها في ضوء كامل أوراق الدعوى، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

المحكمة الثانية

أجلت محكمة جنايات شبرا قضية محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة والمعروفة إعلاميا بجريمة الدارك ويب، لجلسة الثلاثاء ٣ سبتمبر للاطلاع الحضور عما قدم من مستندات ولضم التقرير الباحث الاجتماعي حول المتهم الثاني الطفل.

الجلسة الثالثة

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة ضحية الدارك ويب أو الإنترنت المظلم، وذلك لسرقة أعضائه وبيعها على مواقع الدارك ويب، لليوم الثالث من دور شهر أكتوبر.

الجلسة الرابعة للدارك ويب

قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، المعروفة إعلاميًا بجريمة «الدارك ويب» وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لجلسة الأربعاء المقبل لفض الأحراز.

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