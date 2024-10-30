تأجيل محاكمة تاجر انهى حياة شخص بسبب خلافات بينهم بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة تأجيل محاكمة تاجر انهى حياة شخص طعنا إثر خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية لجلسة غدًا الخميس.

محاكمة تاجر انهى حياة شخص طعنا

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ا.م" ٣٤ سنة - تاجر، في القضية رقم ۹۱۱۳ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، لأنه في يوم ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة الخصوص - محافظة القليوبية قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه / عمرو محمود إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "مطواة" سدد له عدة طعنات بصدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة ان المتهم أحرز سلاح أبيض (مطواة ) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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