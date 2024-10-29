فوائد الزنجبيل، مهم تنازله فى فترة التقلبات الجوية حفاظا على الصحة

فوائد الزنجبيل، الزنجبيل من الأعشاب العطرية الشهيرة التى تستخدم كتوابل ولها رائحة نفاذة ومذاق حار ولاذع، فنكهته مميزة؛ ما يجعل استخداماته فى الطهى مهمة، وكذلك استخداماته الطبية عديدة.

وفوائد الزنجبيل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وكان يستخدم في الطب القديم وحاليا يدخل في صناعة الأدوية.

أهمية تناول الزنجبيل

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الزنجبيل هو أحد التوابل الشهيرة التي تستخدم في المطبخ والطب التقليدي على حد سواء، ويعود استخدامه لآلاف السنين، ويُعرف بفوائده الصحية المتعددة، التي جعلته عنصر أساسي في الكثير من الثقافات حول العالم.

العناصر الغذائية الموجودة في الزنجبيل

وأضافت د. منى أيمن: يحتوي الزنجبيل على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة، منها:

فيتامين C وفيتامين B6، مما يعزز المناعة ويساعد في إنتاج الطاقة.

يحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم والنحاس، التي تدعم وظائف الجسم المختلفة.

يحتوي الزنجبيل على مركبات مثل الجنجرول والشوجول، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين الصحة العامة.

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فوائد الزنجبيل للصحة

وتابعت، أن من فوائد الزنجبيل التى تدفعنا لإضافته للطعام وتناوله كمشروب دافئ:

يُستخدم الزنجبيل منذ فترة طويلة لتخفيف مشاكل الهضم مثل الغثيان وعسر الهضم، ويُعتقد أنه يساعد في زيادة إفراز العصارات الهضمية، مما يسهل عملية الهضم.

يعتبر الزنجبيل فعالًا في تخفيف الغثيان المرتبط بالحمل أو العلاج الكيميائي، يمكن تناوله كمشروب أو على شكل مكملات.

يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيد في تخفيف آلام العضلات والمفاصل، مثل التهاب المفاصل.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يمكن للزنجبيل أن يعزز مناعة الجسم ويقي من الأمراض الشائعة مثل الزكام والإنفلونزا.

الزنجبيل يساعد في تحسين تدفق الدم، مما يعزز من صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الزنجبيل يساعد في التحكم في الوزن من خلال زيادة الشعور بالشبع وزيادة معدل الأيض.

الزنجبيل فعال في تخفيف الصداع وآلام الدورة الشهرية، بفضل خصائصه المسكنة.

واوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن الزنجبيل من التوابل الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية المتعددة، وإدماجه في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساهم في تحسين الصحة العامة، سواء كان في شكل شاي، أو إضافته إلى الأطباق، أو تناوله كمكمل، فإن الزنجبيل يعد إضافة قيمة لنمط حياة صحي.