الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الخميرة البيرة، تعزز صحة القلب وتخفض مستويات الكوليسترول والسكر بالدم

فوائد الخميرة البيرة،
فوائد الخميرة البيرة، فيتو

فوائد الخميرة البيرة، الخميرة البيرة من المكونات المهمة لعمل المخبوزات فهي تساعد على تخمير العجين ليصبح هشًّا وطريًّا بعد تمام نضجه.

وفوائد الخميرة البيرة، عديدة حيث كانت تستخدم فى الطب البديل ويوجد منها أقراص دوائية حاليًّا تقدم كمكمل غذائي، وينصح بها الأطباء لقيمتها الغذائية العالية.

 

القيمة الغذائية الموجودة في الخميرة البيرة

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخميرة البيرة من أنواع الخميرة الشهيرة وهى تعد من الفطريات المهمة، التي تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين ب وحمض الفوليك والبروتينات والكربوهيدرات والألياف.

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فوائد الخميرة البيرة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الخميرة البيرة:

  • تساعد على علاج الإسهال.
  • تمنع الإصابة بالإمساك وتنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.
  • مهمة لصحة المرأة المرضعة فهي مكمل غذائي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي تضمن صحة المرأة المرضعة.
  • مهمة لصحة البشرة وتعزيز نضارتها.
  • تعمل على تنظيم الجهاز الهضمي وعلاج عسر الهضم.
  • تحسن المزاج وتساعد على مقاومة الاكتئاب.
  • تخفف من حدة القلق والتوتر وتساعد على الاسترخاء.
  • تقوى الأعصاب وهي مهمة للجهاز العصبي.
  • تساعد على تعزيز صحة العينين.
  • تقوى المناعة، لاحتوائها على البكتيريا النافعة للجسم ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.
  • تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها.
  • تساعد فى علاج تهيج القولون والتهاب القولون العصبى، حيث تقضى على الانتفاخات والغازات والإمساك والإسهال، وهي جميعها أعراض القولون العصبى.
  • تخفض نسبة الكوليسترول بالدم.
  • تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تخفض مستوى السكر بالدم.
فوائد الخميرة البيرة، فيتو 

فئات ممنوع تناولها الخميرة البيرة 

وتابع، أن الخميرة البيرة ممنوعة عن بعض المرضى، مثل:

  • أصحاب مرض داء كرون.
  • كما يجب على مرضى الحساسية تناولها بحذر لأنه يمكن أيضا الإصابة بحساسية الخميرة البيرة، وبالتالى يجب التوقف عن تناول الخميرة على الفور، إذا حدث ألم في الصدر أو في الحلق أو ضيق في الصدر أو صعوبة في التنفس، ولابد من الإسراع للطبيب، أو المستشفى.

 

أضرار الخميرة البيرة 

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أنه لا يجوز الإفراط فى تناول الخميرة البيرة لأنها تسبب الاسهال واضطرابات المعدة فى حالة الإفراط منها، كما أن الخميرة يمكن أن تتفاعل مع بعض الأدوية، وأيضًا على مرضى السكر تناولها بحساب خاصة عند تناول دواء السكر لأنها يمكن أن تخفض نسبة السكر بشكل كبير ما يعرض المريض إلى الدخول في غيبوبة سكر.

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