الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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حوادث

مصدر أمني يكشف مزاعم «الإرهابية» عن ضوابط إدارة الجوازات لسفر فئات من السيدات

الجوازات
الجوازات

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن العبارة التي تداولتها عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن استعراض ضوابط الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لسفر العمالة المهنية من السيدات بالخارج مجتزأة عن مضمونها وتُخالف رؤية وثوابت وزارة الداخلية التي تُكن كامل الاحترام لكل المواطنين.

 

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 وأوضح المصدر أن ذلك يأتي ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق وبث الأكاذيب والشائعات وهو ما يعيه الشعب المصري جيدا.

وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت قرارات منظمة للحصول على تصريح سفر للمملكة العربية السعودية للسيدات المدون في جواز سفرهن مهن لأعمال حرة، سواء لأغراض الزيارة أو العمل.

وألزم القرار السيدات الراغبات بالسفر للمملكة الحصول على تصريح سفر مسبق من إدارة الاتصال بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قبل السفر، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن وذلك بداية من يوم 26 أكتوبر 2024.

وجاءت الفئات المشمولة بالقرار كالتالي: العمالة المهنية (مربية - خادمة - بائعة - عاملة منزلية - كوافيرة - طباخة - ممرضة منزلية - خياطة - سكرتيرة - جليسة أطفال - نادلة مطعم - مندوبة مبيعات - كاتبة ملفات - مشرفة إدارية - مشرفة حضانة - موظفة استقبال - مديرة منزل - مديرة مكتب - مصممة أزياء تطريز - عاملة سويتش - مندوبة تسويق - مصففة شعر - خبيرات ومدرسات تجميل).

أما بالنسبة للمؤهل فشمل القرار كالتالي (بدون عمل - مؤهل متوسط - حملة الدبلومات).

 

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الادارة العامة للجوازات والهجرة الإدارة العامة للجوازات جماعة الإخوان الارهابية

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