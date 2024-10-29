الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا تستعين بالــ GPS في الانتخابات الرئاسية

ترامب وهاريس، فيتو
ترامب وهاريس، فيتو

اتخذت السلطات الأمريكية، لأول مرة، مجموعة تدابير جديدة خاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، لتعزيز "الشفافية والنزاهة" في عملية الاقتراع، في ظل التقارير التي تشير إلى "اختراق" حملات انتخابية من قبل روسيا والصين، وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

Gps أبرز الحيل الأمريكية لتجنب التزوير

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن من بين هذه التدابير، وضع نظام تحديد المواقع (gps) في الصناديق الخاصة بانتخابات أمريكا وإنشاء مراكز فرز توفر بثًا مباشرًا على مدار الساعة، ونوافذ واسعة للمشاهدة العامة.

وتعد هذه التدابير موجودة في العديد من الدول، كما أنها تعزز نزاهة الانتخابات، وبالتالي تزداد ثقة الشعب الأمريكي".

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، قال موقع "صوت أمريكا" إن "قراصنة مرتبطين بالحكومة الصينية اخترقوا أجزاءً من نظام الاتصالات الأمريكي، في حادث قد يكون مرتبطا بمحاولة الوصول إلى بيانات من الحملات الرئاسية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس".

ترامب: هاريس دمرت أمريكا وسأنهي تدفق مليارات الدولارات على حلف الناتو

الانتخابات الأمريكية، هاريس تتقدم على ترامب في أحدث استطلاع للرأي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحكومة الصينية الديمقراطية كامالا هاريس السلطات الامريكية الصين روسيا والصين روسيا

مواد متعلقة

ترامب: هاريس دمرت أمريكا وسأنهي تدفق مليارات الدولارات على حلف الناتو

الانتخابات الأمريكية، هاريس تتقدم على ترامب في أحدث استطلاع للرأي

لإجراء مقابلة، ترامب يترك حشدا من أنصاره في البرد 3 ساعات

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة: مصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة

أول تعليق من عمر حسن يوسف بعد وفاة والده

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الإصابات جسيمة والأعداد بالآلاف لجنود الاحتلال، بيان عاجل للإذاعة الإسرائيلية

وفاة حسن يوسف تصيب مشاهير الفن بالصدمة، ويسرا تكشف سبب رحيله

جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد القاهرة وحضور لبعض مشجعي العين (فيديو)

جماهير الأهلي تحتشد في إستاد القاهرة قبل مباراة العين الإماراتي (فيديو)

قرار النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات لمشروع القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى مطروح

منوعات

المزيد

موزة على جدار، عرض عمل فني للبيع في مزاد مقابل مبلغ هائل

تونة بالزئبق تغزو أوروبا، ومنظمات غير حكومية تدعو التجار لاتخاذ التدابير

الصين تحدد موعد هبوط رواد الفضاء على سطح القمر

تونسي يضرم النيران بجسد والده ويلقي جثته المتفحمة في حديقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 29-10-2024 بالسوق المحلية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والرمان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإيمان والصبر، تفسير الشعراوي للآية 75 من سورة هود (فيديو)

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلي يوم الدين

تفسير رؤية السمك بالمنام وعلاقته بالرزق الكثير في المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads