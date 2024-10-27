الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الانتخابات الأمريكية، هاريس تتقدم على ترامب في أحدث استطلاع للرأي

ترامب وهاريس، فيتو
ترامب وهاريس، فيتو

أظهر استطلاع للرأي أجري على عينة من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بنقطتين مئويتين.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته قناة ABC التلفزيونية بالتعاون مع شركة إبسوس، فإن 49% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع  يؤيدون هاريس ويعتزمون التصويت لها، و47% يعتزمون التصويت لصالح ترامب.

 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وفي الوقت نفسه أظهرت نتائج الاستطلاع أن ترامب يتقدم على هاريس من حيث عدد المؤيدين له في جوانب محددة مثل الاقتصاد حيث حصل ترامب على 48% مقابل 40% لهاريس، وفي مجال مكافحة التضخم أيضا تغلب ترامب على هاريس بنسبة 46% له، مقابل 39% للأخيرة.

وفيما يتعلق بحل أزمة الهجرة حصل ترامب على تأييد 49% من الأشخاص الذي تم إجراء الاستطلاع عليهم، فيما حصلت هاريس على 37%.

وبرأي المستطلعين فإن هاريس تتغلب على ترامب في الجوانب التالية: حماية الديمقراطية في الولايات المتحدة بنسبة 47% لها مقابل 39% لترامب، الرعاية الصحية 46% مقابل 36%، حل مشاكل الطبقة الوسطى 45% مقابل 39%.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر وشمل حوالي 2400 ناخب مسجل، وكانت نسبة الخطأ المئوية 2 نقطة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من شهر نوفمبر المقبل.

 

أوكرانيا تكشف موقفها من احتمالية فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية

لإجراء مقابلة، ترامب يترك حشدا من أنصاره في البرد 3 ساعات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الولايات المتحدة الولايات المتحده الامريكيه إبسوس

مواد متعلقة

كامالا هاريس توجه رسالة عاجلة إلى إيران

أوكرانيا تكشف موقفها من احتمالية فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية

قبل أيام من انطلاق الانتخابات الأمريكية.. كامالا هاريس تستغل نجوم الفن وقضية الإجهاض.. وترامب يهاجم الديمقراطيين

لإجراء مقابلة، ترامب يترك حشدا من أنصاره في البرد 3 ساعات

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بـ 6 أكتوبر

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads