أخبار الفن اليوم، عمرو دياب يحذف محتوى حسابه من إنستجرام، هيفاء وهبي تعود للسباق الرمضاني بمسلسل «دهب»، أمينة خليل وبوسي شلبي تتألقان على ريد كاربت "الجميع يحب تودا" بمهرجان الجونة

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة على المستوى السينمائي والدرامي والموسيقى وكانت كالتالي:

بعد غيابها عن الدراما الرمضانية ٣ مواسم، تعود النجمة هيفاء وهبي للمنافسة بقوة ضمن موسم رمضان 2025، من خلال مسلسلها الجديد دهب، والذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات التشويقية، وسيتم تصويره في مصر وقبرص ولندن وبيروت، وكتب القصة والسيناريو والحوار تامر عبد المنعم، ويخرجه مرقس عادل.

كشف الفنان أحمد داوود، عن موعد عرض فيلم "الهوى سلطان" ببوستر جديد حيث ظهر فيه كل من أحمد داوود ومنة شلبي وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي.

رصدت عدسة «فيتو» لحظات وصول النجمات للعرض الأول للفيلم المغربي المعنون بـ«الجميع يحب تودا».

وكانت من أول الحضور النجمة أمينة خليل، والسورية نسرين طافش، وتألقت النجمتان بإطلالة استثنائية جمعت بين اللونين الأسود الأنيق والفضي البراق.

وباللونين ذاتهما ظهرت الاعلامية بوسي شلبي مع اعتمادها لوك ميك آب جريء.

فاجأ الهضبة عمرو دياب الجمهور، بحذف جميع منشوراته من علي حسابه الشخصي عبر إنستجرام، بشكل مفاجئ.



عمرو دياب يحذف منشوراته

وأثار عمرو دياب فضول الجمهور بشكل كبير علي مواقع السوشيال ميديا، وتساءلوا لماذا أقدم علي هذه الخطوة المفاجئة.

ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا في مدينة الجونة تزامنا مع انعقاد فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، حيث من المقرر إقامته يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، وذلك حسبما أعلن على حسابه الشخصي “إنستجرام”.

أعربت نقابة الفنانين التشكيليين عن تخوفها من أعمال صيانة أسود قصر النيل ضمن خطة لصيانة ٢١ تمثالا بالميادين العامة بالقاهرة، والتي أعلنت عنها محافظة القاهرة ووزارة السياحة والآثار.



وجاء فى بيان التشكيليين أن بدء الشروع بتنفيذ أعمال الصيانة بدهان أسود كوبري قصر النيل، والتى لوحظ فيها استخدام (الرولة) فى دهان التماثيل البرونز وهو ما يعد خطأ كبيرا ومخالفا للقواعد العلمية والفنية لأعمال الصيانة، مما أفقد التماثيل قيمتها الفنية وطمس (الباتينا) اللونية الأصلية لخامة البرونز لأعمال ذات قيمة فنية وتاريخية كبيرة.

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل وتقابل حبيب مع الفنانة اللبنانية نيكول سابا لتشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة العمل المقرر البدء في تصوير أحداثه منتصف نوفمبر القادم.

عاد الفنان أحمد سعد إلى نشاطه الفني من جديد، وذلك بعد أزمته الصحية الأخيرة، وإجرائه عملية جراحية في الفك.