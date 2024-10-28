الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم، عمرو دياب يحذف محتوى حسابه من إنستجرام، هيفاء وهبي تعود للسباق الرمضاني بمسلسل «دهب»، أمينة خليل وبوسي شلبي تتألقان على ريد كاربت "الجميع يحب تودا" بمهرجان الجونة

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة على المستوى السينمائي والدرامي والموسيقى وكانت كالتالي:

 

وهبي تعود للسباق الرمضاني بمسلسل «دهب»

بعد غيابها عن الدراما الرمضانية ٣ مواسم، تعود النجمة هيفاء وهبي للمنافسة بقوة ضمن موسم رمضان 2025، من خلال مسلسلها الجديد دهب، والذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات التشويقية، وسيتم تصويره في مصر وقبرص ولندن وبيروت، وكتب القصة والسيناريو والحوار تامر عبد المنعم، ويخرجه مرقس عادل.

 

فيلم «الهوي سلطان» بدور العرض والدول العربية في هذا الموعد

كشف الفنان أحمد داوود، عن موعد عرض فيلم "الهوى سلطان" ببوستر جديد حيث ظهر فيه كل من أحمد داوود ومنة شلبي وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي.

 

أمينة خليل وبوسي شلبي تتألقان على ريد كاربت "الجميع يحب تودا"(صور)

رصدت عدسة «فيتو» لحظات وصول النجمات للعرض الأول للفيلم المغربي المعنون بـ«الجميع يحب تودا».

 

وكانت من أول الحضور النجمة أمينة خليل، والسورية نسرين طافش، وتألقت النجمتان بإطلالة استثنائية جمعت بين اللونين الأسود الأنيق والفضي البراق.

وباللونين ذاتهما ظهرت الاعلامية بوسي شلبي مع اعتمادها لوك ميك آب جريء.

 

عمرو دياب يثير الجدل بعد حذف منشوراته من إنستجرام

فاجأ الهضبة عمرو دياب الجمهور، بحذف جميع منشوراته من علي حسابه الشخصي عبر إنستجرام، بشكل مفاجئ.


عمرو دياب يحذف منشوراته 

وأثار عمرو دياب فضول الجمهور بشكل كبير علي مواقع السوشيال ميديا، وتساءلوا لماذا أقدم علي هذه الخطوة المفاجئة.

ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا في مدينة الجونة تزامنا مع انعقاد فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، حيث من المقرر إقامته يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، وذلك حسبما أعلن على حسابه الشخصي “إنستجرام”.

 

نقابة التشكيليين تعرب عن تخوفها من صيانة تماثيل "أسود قصر النيل" بالرولة

أعربت نقابة الفنانين التشكيليين عن تخوفها من أعمال صيانة أسود قصر النيل ضمن خطة لصيانة  ٢١ تمثالا بالميادين العامة بالقاهرة، والتي أعلنت عنها محافظة القاهرة ووزارة السياحة والآثار.
 

وجاء فى بيان التشكيليين أن بدء الشروع بتنفيذ أعمال الصيانة بدهان أسود كوبري قصر النيل، والتى لوحظ فيها استخدام (الرولة) فى دهان التماثيل البرونز وهو ما يعد خطأ كبيرا ومخالفا للقواعد العلمية  والفنية لأعمال الصيانة، مما أفقد التماثيل قيمتها الفنية وطمس (الباتينا) اللونية الأصلية لخامة البرونز  لأعمال ذات قيمة فنية وتاريخية كبيرة.

 

نيكول سابا صديقة ياسمين عبد العزيز في "وتقابل حبيب"

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل وتقابل حبيب مع الفنانة اللبنانية نيكول سابا لتشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة العمل  المقرر البدء في تصوير أحداثه منتصف نوفمبر القادم.

 

بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يعود إلى نشاطه الفني ويسجل أغنية جديدة

عاد الفنان أحمد سعد إلى نشاطه الفني من جديد، وذلك بعد أزمته الصحية الأخيرة، وإجرائه عملية جراحية في الفك.


 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار الفن اليوم أخبار الفن والثقافة اخبار النجوم

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم: نجيب ساويرس: حلمي بمهرجان الجونة تحقق بدورة 2024.. إسعاد يونس توجه رسالة مؤثرة لعادل إمام.. ووفاة الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز الـ92 عاما

أخبار الفن اليوم، أول تعليق من حسين فهمي على تكريم محمود حميدة، تألق النجوم علي ريد كاربت مهرجان الجونة، دنيا عبد العزيز ترزق بمولودتها الأولى

الأكثر قراءة

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر

اليوم، الأهلي يسعى لكتابة تاريخ جديد أمام العين الإماراتي ببطولة الانتر كونتيننتال

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

بداية الغيث قطرة، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 28، أتباع الحاج إسماعيل يعتدون على أحمد ووظيفة سيف في خطر

من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو)

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

منوعات

المزيد

واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

شركة تعتزم إرسال روبوتات تعمل بأدمغة الحشرات للمريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

هتشتري الأرز بكام النهارده الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads